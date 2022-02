Rigoberta Bandini sigue haciendo historia. La artista catalana no solo se ha convertido en uno de los fenómenos musicales y sociales del momento, con su himno feminista ‘Ay mamá’, canción con la que deslumbró en el escenario del ‘Benidorm Fest’, sino que las cifras de ventas también avalan su éxito arrollador.

La cifras no engañan, Rigoberta Bandini es a día de hoy la artista española número uno en ventas de nuestro país. Su canción ‘Ay mamá’ ha traspasado fronteras, no obstante, la visibilidad que le ha dado el ‘Benidorm Fest’ ha hecho que sus singles anteriores también hayan subido como la espuma.

Un éxito que ha conseguido ella sola junto a su equipo, lo que tiene aún más mérito, pues ser número uno en ventas sin el apoyo de una discográfica detrás, es un hecho casi insólito.

Con ‘Ay mamá’, consiguió en tiempo récord el certificado de Disco de Oro en España, una canción que fue la primera de la artista catalana en entrar en el top 100 de la lista oficial de ventas española hace ya seis semanas. No obstante, canciones como ‘Perra’, ‘A ver qué pasa’, ‘In Spain We Call It Soledad’ y ‘Too Many Drugs’ también han conseguido debutar en la lista de ventas, consiguiendo todas ellas también el certificado de oro.

Mientras que por otro lado, el vídeo de su actuación en la final del ‘Benidorm Fest’ a día de hoy sigue manteniéndose en el número uno de YouTube. Un récord que no ocurría desde el año 2018, cuando Aitana y Ana Guerra se metieron al público en el bolsillo con ‘Lo malo’, canción que tampoco fue a ‘Eurovisión’.