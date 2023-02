Louis Tomlinson publica un nuevo avance del documental ‘All of Those Voices’

Louis Tomlinson sorprendió hace unos días a sus fans con el anuncio del estreno de All of Those Voices, su documental. Un proyecto muy especial, que verá la luz el próximo 22 de marzo en salas de cine de todo el mundo. Un proyecto del que ahora ha visto la luz el esperado trailer.

All of Those Voices será un documental que hará un repaso de la trayectoria musical de Louis y de su vida personal. De esta forma, sus fans tendrán acceso a material inédito en su intimidad y detrás de cámaras de la gira de conciertos que realizó el año pasado.

El artista británico decidió hacer esta película totalmente apegado a la determinación a salir adelante tras la tragedia personal que sufrió hace unos años, la presión de convertirse en una estrella cuando aún era un adolescente y a la influencia de su voz a nivel mundial.

Can’t wait for you to see this! All Of Those Voices. In cinemas worldwide March 22nd. Tickets on sale now https://t.co/9xGzYaDWTR pic.twitter.com/HsRpJ3ZYe5 — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) February 22, 2023

El artista ha compartido en su canal de Youtube el tráiler del esperado documental, y como era de esperar, ha tenido una gran acogida. Son muchos los fans que esperan impacientes el día del estreno, para el cual apenas falta un mes.

Dirigida por Charlie Lightening, el cineasta detrás de Liam Gallagher: As It Was, sobre el líder de Oasis, el documental de Louis Tomlinson se podrá ver en salas de cine de todo el mundo a partir del próximo 22 de marzo por tiempo limitado.

All Of That Voices llegará a los cines como «Una historia sobre el poder del autodescubrimiento y el coraje que se necesita para ser fiel a uno mismo. Con un enfoque en la honestidad y la vulnerabilidad, esta película es una versión refrescante y realista de la vida de un músico, capturando las luchas y los triunfos de la vida real de un hombre que se negó a ser silenciado por las expectativas de los demás».