Louis Tomlinson confirma la fecha de estreno de ‘All of Those Voices’, su esperado documental

Louis Tomlinson regresa con un nuevo proyecto profesional. El artista británico ha sorprendido a sus fans con el anuncio del estreno de All of Those Voices, su esperado documental. Un proyecto muy especial, que verá la luz el próximo 22 de marzo en salas de cine de todo el mundo.

All of Those Voices será un documental que hará un repaso de la trayectoria musical de Louis y de su vida personal, a pesar de que el artista siempre ha sido muy receloso de su intimidad. De esta forma, tendrán acceso a material inédito en su intimidad y detrás de cámaras de la gira que realizó el año pasado.

El documental de Louis Tomlinson se podrá ver en salas de cine de todo el mundo el próximo 22 de marzo, y se emitirá hasta el día 25. Las entradas salieron a la venta este miércoles 22 de febrero, y todo apunta a que no tardarán en agotarse.

This has been something I’ve been working on for years, I’m really excited to finally put it out into the world: https://t.co/9xGzYaDWTR pic.twitter.com/ZUs8bNo27p — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) February 8, 2023

«Esto ha sido algo en lo que he estado trabajando durante años, estoy muy emocionado de finalmente sacarlo al mundo», escribió el artista en su cuenta de Twitter tras el anuncio de su documental, que cataloga como «un viaje de autodescubrimiento y de ser honesto conmigo mismo».

En el mismo mensaje añade: «Lo he dicho un millón de veces, pero tengo la suerte de tener los mejores admiradores que un artista podría desear y, como siempre van más allá de mí, quería compartir mi historia con vosotros en mis propias palabras».

El artista decidió hacer esta película totalmente apegado a la determinación a salir adelante tras la tragedia personal que sufrió hace unos años, la presión de convertirse en una estrella cuando aún era un adolescente y el peso que su voz tiene en toda una generación.