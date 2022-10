El cantante británico Louis Tomlinson acaba de anunciar la salida de su nuevo álbum Faith in the future que verá la luz el próximo 11 de noviembre. De las 14 canciones que componen el disco, ya ha desvelado su primer y segundo single.

Out Of My System, tiene un estilo rock y punk, escrita por Nicolas Rebscher y Dave Gibson, es la más aventurera y su favorita, según Louis Tomlinson. “Me llena de confianza que nos hayamos desviado un poco del camino, acababa de escuchar la canción Teddy Picker de Artic Monkeys, entré en mi habitación y dije, vamos a intentar ser tan punk como podemos”, comentaba el artista.

En este tema hace referencia a One Direction al cantar «Ya he vivido mi mejor vida, pero debo superar esto» . Hay fans a las que le ha gustado que hiciera referencia a la banda de su vida, pero otras están tristes al ver que la etapa se cierra del todo. Sin embargo, lo que si sabemos es que este single ha incendiado y revolucionado todas las redes sociales.

Nada más sacar la canción se convertía en su segunda canción más escuchada de Spotify. El cantante no ha dudado un segundo en darle las gracias a todos los fans que le apoyan y hacen que su música sea posible.

Pero Louis Tomlinson se guardaba una sorpresa muy importante, en 2023 realizará una gira mundial con parada en Madrid, Bilbao y Barcelona. Los conciertos serán los días 5, 1 y 6 de septiembre de 2023. Las entradas salen a la venta la semana que viene: preventa el día 19 de octubre y venta general a partir del 21 de octubre.

«No os podéis imaginar cuánto ha hecho por mí la gira de este año, así que quería volver a la carretera tan pronto como pudiera. He tenido este tour en mente con cada canción del nuevo álbum que escribíamos. Estoy deseando tocar en directo todo lo nuevo. Gracias por darme siempre vuestro increíble apoyo. ¡Sé que nada de esto sería posible sin ninguno de vosotros!», comentaba el cantante en su post de Instagram.