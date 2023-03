Lewis Capaldi se sincera sobre su documental: “Me siento especialmente vulnerable”

Lewis Capaldi no está atravesando un momento fácil. Debido a sus problemas de salud, el artista británico se ha visto obligado a cancelar varios conciertos de su nueva gira, entre ellos los conciertos que iba a ofrecer en España el pasado fin de semana.

No obstante, la agenda profesional del artista prevista para este 2023 continúa. De esta forma, mientras se termina la cuenta atrás para el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Broken By Desire To Be Heavenly Sent, Lewis Capaldi ha anunciado el estreno de su primer documental.

De la mano de Netflix, el próximo 5 de abril verá la luz a nivel mundial el documental de Lewis Capaldi. Bajo el título de How I’m Feeling Now, (Como me siento ahora), llegará un mes antes del lanzamiento de su nuevo disco, y ofrecerá a los espectadores una mirada personal de la vida del artista en los últimos años.

A través de sus redes sociales, el artista se ha sincerado sobre este proyecto: «Cuando me surgió la oportunidad de hacer un documental tuve muchas dudas. Creo que como parezco bastante abierto sobre muchas cosas, ya sea en entrevistas, en el escenario o en las redes sociales, la gente asume que sabe mucho sobre mí y sobre mi vida, pero en realidad tiendo a guardarme muchas cosas para mí por una cuestión de preferencia”, afirmó.

Lewis confesó sus nervios ante el inminente estreno de un documental: “Siento que hay muchas cosas de las que no he hablado antes y, en realidad, la película es mucho más íntima de lo que había imaginado, así que me siento especialmente vulnerable”, señala el artista británico.

Asimismo, ha revelado que el título de su documental se trata de una canción con estreno inminente. “La película se llama How I’m Feeling Now y lleva el nombre de una canción que escribí y que saldrá el 17 de marzo a medianoche. Es la última canción que escribí para mi próximo álbum y trata de algo sobre lo que nunca había escrito en mi música: mi salud mental. Obviamente, soy plenamente consciente de lo afortunado que soy por tener la vida que tengo y sé que hay gente en situaciones mucho peores que la mía, pero aunque los últimos cinco años han sido los mejores de mi vida, mentiría si dijera que todo esto no me ha pasado factura mentalmente…”, dijo.