El año acaba con el lanzamiento de uno de los discos más esperados por los seguidores de la música española. Leiva es el autor de él y quiso nombrarle ‘Cuando te muerdes el labio’. Durante todo el viaje que te conduce todas las canciones va acompañado de mujeres, en total son 14 las que han cantado con él estas historias con significado.

Una de ellas es ‘Flecha’, el último single que lanzó antes de que el disco saliese a la luz, y ahora ha decidido sentarse para explicar a todos sus seguidores el significado de esta maravillosa canción y todas las anécdotas que le rodean. «La primera vez que viajé a Ciudad de México recuerdo que bajé del avión, llegué al hotel, tenía un montón de jet lag y escribí una estrofita… Esa estrofa estuvo en un cajón durante mucho tiempo y la recuperé”, empieza hablando el ex miembro de Pereza a través de su cuenta de Instagram.

«Me apetecía mucho convertirla en una pieza como musicalmente diferente con un sonido Philadelphia, si me apuras un poco Jamiroquai pero sonando más a Sly and the Family Stone. Elsa y Elmar me parecía que era como la pieza exacta que podía atacar su voz como desde el lado de coristas 70s más que haciendo un featuring de tú a tú repartiéndonos estrofas», detalla Leiva.

El cuarto sencillo de este disco está caracterizado por tener unos ritmos que te incitan a bailar, ya que se ha inspirado en los sonidos del funky y soul de los 70. Por si fuese poco, ha incluido también en la canción un solo de guitarra y explica que es al más puro estilo de Jimmy Page, miembro de Led Zeppelin.

«El clip está rodado en Ciudad de México por Cris Gris, una directora muy joven que me gusta mucho y la historia es muy sencilla. Es como una post adolescente bailando en su cuarto y sudando los demonios haciendo un baile super cool… Me la imagino muy divertida en directo y estoy especialmente contento con lo que hizo Adanowsky con esta canción. Tiene una estructura mexicana en el fondo convertida en un funk así retro así que estoy muy contento con esta canción», finaliza el artista español sobre su último sencillo.

El 2022 le tiene preparado mucho trabajo, ya que con la gira del nuevo álbum ya en marcha para empezar a actuar tiene vendidas todas las entradas en dos ciudades de España: «Agotadas las entradas para el primer concierto de la gira, el 30 de abril en A Coruña, y también para el de Barcelona del 28 de mayo! Gracias siempre por la fidelidad! Sumamos una segunda fecha en Barcelona, la cita será el 10 de junio y las entradas ya están a la venta en Leivaentradas.com!». Un buen año para Leiva que puede darle también un buen 2022 en su carrera musical.