Leiva ha puesto el broche de oro año al 2021 con su nuevo disco. ‘Cuanto te muerdes el labio’, un disco grabado en México y producido en Madrid, se ha convertido en tan solo unas semanas en el álbum número uno en ventas de nuestro país. De esta forma, se vuelve a confirmar que estamos ante uno de los mejores músicos españoles de los últimos tiempos.

‘Cuando te mueres el labio’, es un disco con que el artista vuelve a recuperar el pop-rock que poco a poco parece que se está perdiendo. Una joya musical compuesta por 14 canciones, en las que han participado 14 grandes artistas femeninas, dándole cada una su toque único a la canción.

Un disco hecho a fuego lento, que vuelve a demostrar que las cosas de Palacio van despacio, y que de vez en cuando, está bien pararse a escuchar un disco entero saboreando cada canción, en un momento de la música en el que parece que manda la comercialidad y la música “de un día”.

Me dicen que esta chaladura es el disco más vendido de España esta semana.

Número 1 en ventas!

👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 Como siempre, sorprendido y

muy agradecido por vuestra fidelidad.

Gracias, buena gente.#CuandoTeMuerdesElLabio

A pesar de sus innumerables éxitos, los ‘sold outs’ y los números uno que cosecha con cada uno de sus trabajos, Leiva no ha perdido ni una pizca de humildad de sus inicios. El artista es un enamorado de la música, pero también un aprendiz que sigue aprendiendo con cada uno de sus trabajos.

Así como también aprende de maestros de la música como Joaquín Sabina. De hecho, durante una entrevista reciente con ‘El Mundo’, el músico confesó que le había hecho uno de los regalos más especiales de su vida.

Leiva y Sabina hicieron un intercambio. Mientras que él le entregó su guitarra, Sabina le regaló un diario personal. Una auténtica joya que el artista guarda como un tesoro.

“Hubo una guitarra en concreto con la que compuse las músicas del último disco. Llegó un punto en el que me pareció que le pertenecía. Tiene que ver más contigo que conmigo, le dije. Sabía que lo iba entender bien. Era un regalo de los que duelen. Al cabo de un tiempo, tocaba en el Wizink center. Vino Joaquín, que no va ya a ningún lado. Y me dio su diario. Hay anotados poemas, canciones, cientos de dibujos, notas con miradas políticas, reflexiones, apuntes”, explicó Leiva para ‘El mundo’.

“Lo que hay dentro queda para mí. Lo he husmeado todo. Voy revisando, viendo cosas. Joaquín tiene una letra ilegible, por lo que es difícil acercarse. Lo guardo con muchísimo amor”, añadió.