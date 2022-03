Lara Álvarez está atravesando uno de los momentos más duros de su vida. La periodista se ha despedido a través de redes sociales de uno de sus compañeros más fieles que ha tenido.

“Choco 08/05/10 – 26/03/22 Amor eterno”, han sido las palabras que ha escrito la presentadora de ‘Supervivientes’ en una publicación de Instagram. Quien conozca mininamente a la joven sabe que Choco era su perro y gran amigo.

Junto a este mensaje, Lara Álvarez ha colgado varias imágenes junto a su fiel compañero de aventuras al que ha tenido que decirle tristemente adiós. Han sido muchos los seguidores y amigos de la joven quienes han querido transmitirle a la periodista mensajes de ánimo y pésame.

Entre ellos encontramos a Irene Junquera, Sofía Suescun, Mónica Carrillo o Nagore Robles y le han enviado mucho cariño a la presentadora. La ganadora de ‘Gran Hermano 16’ es una gran amante de los animales y ha querido mandarle un gran mensaje de apoyo a su compañera. «Ay, me recuerda tanto a mi Yako. Ánimo, preciosa. No estamos preparados para ese momento», le escribió la ex colaboradora de Mediaset.

Durante los anteriores meses, la joven ha estado publicando varias fotografías de Choco. Una de ellas es de cuando el perro era solo un cachorro y se le observa medio dormido. Lara Álvarez escribió en estas fotografías que “pasan los años, pero sigues siendo nuestro cachorrote Choco”.

En Instagram, también encontramos otra imagen de la periodista en la playa con la buena compañía de su fiel amigo. Quien tenga un perro a su lado sabe el dolor que es perderlo y lo que significa despedirse él. A la periodista le quedarán los recuerdos, el amor y las imágenes que tienen ambos juntos, no obstante, la presentadora aún deberá hacer frente a estos momentos muy difíciles.