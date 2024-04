Lali Espósito confiesa el momento más vergonzoso mientras mantenía relaciones sexuales: «Pelada y bruja»

Martínez y hermanos ha vuelto esta semana con tres nuevos invitados en el plató de Dani Martínez, entre los que se encontraba Lali Espósito, jurado de Factor X, en Telecinco. La cantante, tan natural como siempre, ha explicado cómo fue su peor momento tras tener sexo con un hombre al recordar una anécdota que nunca olvidará.

La estrella argentina se ha sentado en el sofá junto al actor Álvaro Morte y a la humorista y estrella de las redes sociales Esperansa Grasia. En la primera sección del programa, que trata de romper el hielo, los invitados tienen que responder a algunas preguntas íntimas y recordar algunos momentos de su vida que solo sus amigos y familiares más cercanos conocen.

Una de ellas es desvelar un momento ‘tierra trágame’ que hayan tenido en la vida, siendo el suyo el más espectacular de los que se han escuchado. «Hay varios, pero recuerdo uno en particular cuando estaba teniendo relaciones sexuales con un muchacho que me gustaba bastante», ha comenzado.

«Yo lo estaba dando todo, estaba en una perfo increíble, casi coreográfica», ha recordado. Este encuentro lo tuvo después de uno de sus conciertos, por lo que iba todavía con la ropa y todos los accesorios con los que había salido al escenario: «Tenía una súper cola de caballo. Estaba regia».

Lo cierto es que decidió aparecer así con su cita porque se veía muy bien: «Me lo había dejado para el momento sexual porque me dije: ‘Estoy divina’». Lo que no esperaba la cantante es que durante el momento de mayor pasión, cuando estaba «subida al muchacho», se iba a encontrar «un caniche toy al lado». No se trataba de ninguna mascota, era su enorme peluca que se había caído de su cabeza.

Lógicamente, este accidente la dejó sin pelo postizo y su pareja descubrió que aquella melena enorme era falsa y se había encontrado con la verdadera Lali -con menos pelo- en mitad de la acción. Con su «pirinchín de pelo» decidió seguir adelante y lanzar fuera de la cama la larga melena falsa hasta que pudiera recuperarla.

Al día siguiente aprovechó cuando su pareja de aquel día fue a preparar un mate para el desayuno para buscar su pelo falso, encontrándolo debajo de un mueble y guardándolo en su bolso rápidamente. Con las prisas no se fijo que se llevaba algo más que pelo.

Al llegar a casa se encontró con la sorpresa: «Cuando desarmé el bolso saqué la cabellera y estaba el calzón del muchacho: su ropa interior». Aunque no tenía tanta confianza con el chico, Lali Espósito decidió mandarle una foto para dejar claro que todo había sido un error y que no pensase cosas raras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Martínez y hermanos (@martinezyhermanos)

«No soy una bruja, no me llevé tu calzón para hacerte una especie de hechizo, no pienses mal. Vas a buscarlo y no lo vas a encontrar, lo tengo yo», es lo que le dijo en ese mensaje que seguro que ninguno de los dos ha olvidado. El gran giro de esta historia es cuando la argentina ha desvelado que sigue teniendo esa prenda guardada en un cajón de su casa.

«Pelada y bruja», así se sentía en aquel momento la invitada de Martínez y hermanos. Pese a que la historia tenía todos los ingredientes para haber acabado mal, la cantante ha terminado desvelando que pese a todo volvieron a verse y repitieron su historia y volvieron a dar rienda suela a la pasión, algo que en el plató de Dani Martínez se celebró con música y globos.