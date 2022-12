Lady Gaga formará parte del álbum ‘GRRR Live’ de The Rolling Stones

The Rolling Stones vuelven a ser noticia, pero esta vez lo hacen de la mano de la mismísima Lady Gaga. La legendaria banda celebró sus bodas de oro el pasado año 2012 al embarcarse en el 50 & Counting Tour. Una gira con la que recorrieron ciudades de toda Europa y Estados Unidos.

El 15 de diciembre de ese mismo año, la agrupación subió al escenario en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey (EEUU), para la final de cuatro presentaciones en la ciudad de Nueva York. Un espectáculo donde contaron con la compañía de artistas como Lady Gaga (Gimme Shelter), The Black Keys (Who Do You Love?), Gary Clark Jr y John Mayer (Going Down), Mick Taylor (Midnight Rambler) y Bruce Springsteen (Tumbling Dice).

10 years on from the 50 & Counting tour, the live performance of It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It) from the last of four Newark, NJ concerts is now on YouTube! https://t.co/I0H0Ua8cOH pic.twitter.com/WfmYWupx7N

— The Rolling Stones (@RollingStones) December 20, 2022