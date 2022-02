Si hay algo que caracteriza a Kiko Rivera, sobre todo en las últimas entrevistas que ha concedido, es la contundencia en sus palabras. De hecho, con su última exclusiva para la revista ‘Lecturas’, provocó la ruptura definitiva con su hermana Isa Pantoja. En otra ocasión, aseguró que ni ella ni Anabel Pantoja tenían “ni oficio ni beneficio”. Palabras por las que su relación con su prima se enfrió notablemente.

Desde entonces, parece que el DJ y la colaboradora de ‘Sálvame’ no mantienen, ni tan siquiera, una relación cordial. Al ver el revuelo que se generó, Kiko Rivera no dudó en pedir disculpas de manera pública: “Puedo tener un enfado pero a veces, cuando nos ponemos en caliente, decimos cosas que ni sentimos. Les pido perdón aquí, en público”. Pero parece que fue demasiado tarde.

El pasado martes 22 de febrero José Antonio León, reportero de ‘Sálvame’, se encontraba frente a la casa de Kiko Rivera. Debemos recordar que el hijo de Isabel Pantoja se encuentra en su casa convaleciente debido a su problema de gota. A pesar de todo, no dudó en asomarse al balcón para hablar en directo con el periodista.

Kiko Rivera no está pasando por su mejor momento 😱 #kikoseaota https://t.co/S9TeiuhBNp — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 22, 2022

Lo que nadie esperaba es que, de un momento a otro, Kiko Rivera quisiera aprovechar la ocasión para mandar un mensaje a su prima: “Ven a verme, que quiero darte un abrazo”. La propia Anabel Pantoja, al ver el gesto que el DJ acababa de tener con ella, ha querido dar detalles de cómo se encuentra su relación con él después de estos complicados meses.

“Yo estuve en su casa. Estuve una hora con sus hijas, jugando, grabando Tik Toks, y él no salió a verme”, comenzó diciendo la colaboradora de ‘Sálvame’ a sus compañeros. “Pero yo quiero que esté bien, quiero que esté sano”, añadió. Por si fuera poco, dejó claro que no quiere pensar que “mi primo me utilizara para lavar su imagen, porque se ha estado preocupando por mi padre”.

De esta manera, confirmó que Kiko Rivera decidió llamarla cuando ella se encontraba atendiendo a Bernardo Pantoja: “Mi padre se puso muy contento, no sabéis lo que adora a Kiko. Y yo le dije a Kiko que llamara a mi padre, que le iba a hacer mucha ilusión”. Al sacar a la luz este tema, la joven aprovechó para comentar cómo está viviendo la enfermedad de su padre: “Yo he echado de menos a gente. Un ‘¿cómo estás?, un mensaje, una llamada. Que las he tenido, ¿eh? Pero he echado de menos a gente. Me ha sorprendido la falta de compañerismo de algunos colaboradores”.