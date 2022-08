El pasado jueves 18 de agosto tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. Uno de los temas que se trataron tenía una estrecha relación no solamente con Omar Sánchez, sino también con Anabel Pantoja. Y todo porque el exmatrimonio habría coincidido durante sus vacaciones en Ibiza. Por si fuera poco, Kiko Matamoros quiso compartir una inesperada información.

Todo comenzó cuando el exconcursante de Supervivientes 2022 anunció a sus compañeros que tenía entre manos un dato que no iba a dejar indiferente a nadie. Y es que siempre se ha dicho que Omar Sánchez era una persona tranquila, pacífica y sosegada. A pesar de todo, según el colaborador, el windsurfista podría tener otra cara oculta.

Tal y como afirmó Kiko Matamoros en Sálvame, Omar Sánchez habría dicho lo siguiente en una discusión que tuvo lugar en una discoteca: “¿Cómo he podido estar yo con esta mujer? Ya me habían dicho que era… muy caliente”. Lejos de que todo quede ahí, el tertuliano ha querido arrojar mucha más luz sobre el asunto en cuestión.

Kiko Matamoros destapa a Omar Sánchez: “Ha dicho lo más grande de Anabel en la intimidad” #yoveosálvame https://t.co/XOtDNmRwyB — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 18, 2022

“Este señor tuvo un enfrentamiento físico con un señor en Oh My Club y hubo que separarlo. En privado se comporta de formas muy desagradables”, reconoció Kiko Matamoros. Uno de sus compañeros de Sálvame, concretamente Rafa Mora, no tardó en darle la razón. Es más, confesó que el canario tiene mucho carácter, aunque parezca lo contrario.

Ante este comentario, Kiko Matamoros volvió a hablar: “Tendrá mucho carácter, pero a lo mejor había abusado de otras cositas y no estaba en condiciones de estar donde estaba”. Sea como sea, no es ningún secreto que el windsurfista está pasando por unos meses realmente complicados a nivel emocional.

El pasado mes de octubre contrajo matrimonio con Anabel Pantoja y, tiempo después, ésta quiso separarse. Lejos de que todo quede ahí, la andaluza participó en Supervivientes 2022 y se enamoró de Yulen Pereira. Son muchas cuestiones a las que ha tenido que hacer frente en poco tiempo, pero siempre ha tratado de mostrar su mejor sonrisa ante cualquier tipo de problema.