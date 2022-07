Kiko Matamoros acusa a Lydia Lozano de utilizar a Marta López Álamo

Kiko Matamoros, tras haber escuchado las palabras de su compañera de programa, Lydia Lozano, ha acusado a la periodista de usar a la pareja del colaborador para sonsacarle información y dársela a la dirección de Sálvame.

No ha sido poca la trifulca que ha montado Kiko tras su paso en Supervivientes 2022. El colaborador, tras haberse enfrentado a varios de sus compañeros de Sálvame que han puesto su papel como superviviente a juicio, parece estar sacando toda su ira contra su compañera Lydia Lozano.

El polémico colaborador, nada más ver el programa en el que Lydia Lozano exponía que su compañero “no tiene vergüenza” y cargaba contra él duramente, ha seguido lanzando bombas al terreno de la tertuliana.

Tras poner en duda la relación entre la tertuliana y la influencer Marta López Álamo, Lydia Lozano afirmaba entre lloros que no tenía “la necesidad de ayudar a la novia de un tío que se ha metido con mi marido”. También insinuó que Kiko Matamoros le ha hecho “mucho daño”, y, perdiendo los papeles por la impotencia del momento, la tertuliana, entre lágrimas, le castigó con sus palabras: “Vete a la mierda, Matamoros”.

Ante estas palabras que provienen de parte de la colaboradora de Sálvame, Kiko Matamoros no se ha quedado callado y ha admitido: «Yo con Lydia he podido tener mis más y mis menos. No es mi culpa que ella desentierre muertos y mate vivos. Yo nunca he sacado ningún tema de su vida personal o de su marido. Yo a Charlie le he defendido siempre en plató. Que tire, que hable, que entonces yo me haré un poli».

Matamoros estallaba y aprovechaba para mandar un mensaje a su compañera: «No quiero tirar del hilo porque no va a saber donde meterse» #yoveosálvame #Mediafest4 https://t.co/5P0npwEuEG — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 13, 2022

«Si quiere jugar sucio, jugaré sucio. Yo disparo a matar. Le invito a que me eche un pulso. Hoy, aquí, sentadito. No quiero tirar del hilo porque no va a saber donde meterse, te tengo cogida de pies y manos, guapa”, ha sentenciado el periodista con tono amenazante antes de soltar una de las bombas que ponen en el punto de mira a la tertuliana.

«Me consta que ha sonsacado información a Marta López Álamo y se la ha trasladado a dirección. La conozco desde que tiene 16 años, sé perfectamente su trayectoria profesional, sé con qué interés se acerca a la gente, la utiliza haciéndose la buena samaritana, y cuando deja de recibir beneficios profesionales de esa persona, la revienta», ha explicado Kiko Matamoros.

Estas palabras, como es lógico, han despertado toda una serie de cuestiones vía redes sociales con respecto al tema: “¿Quién tiene razón? ¿Kiko Matamoros y la influencer o Lydia Lozano?”. El caso es que, sea como sea, no se puede negar que la tensión en los platós de Telecinco es más palpable que nunca.