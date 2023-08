Karol G regresa con ‘Mañana será bonito (Bichota Season)’, su nuevo disco

Karol G está de vuelta. La artista ha querido celebrar su primera gira por estadios en Estados Unidos con el lanzamiento de un nuevo álbum, titulado Mañana Será Bonito (Bichota Season), que ha llegado a todas las plataformas el mismo día en el que comienza su viaje por EE.UU, este viernes 11 de agosto. .

La noticia del lanzamiento la reveló la propia artista hace unos días, a través de un tráiler de apenas 30 segundos, protagonizado por la cantante colombiana, se va dibujando la portada del disco con granos de sal rosa y negra. Hacia el final del vídeo, una voz anuncia el comienzo de la Bichota Season.

Junto al teaser en Instagram, Karol G escribió: «Esta gira no sería lo mismo sin el final de esta historia”. Un álbum que será el segundo de este año, después del lanzamiento el pasado mes de febrero de Mañana Será Bonito, disco con el que ha cosechado numerosos logros.

El disco hizo historia en el Billboard 200 a principios de este año como el primer disco en español de una artista femenina en llegar al número uno. La colección de 17 canciones también ha sido el primer disco de la artista en llegar al primer puesto del Billboard 200.

La Bichota Season ha llegado el mismo día en que Karol G realizará el primer concierto de su gira por EE. UU. Producida por Live Nation, la gira de seis fechas comienza este 11 de agosto en el Allegiant Stadium de Las Vegas y llegará a Pasadena, Miami, Houston y Dallas, terminando 7 de septiembre en el estadio Metlife en East Rutherford, Nueva Jersey.

En cuanto a las canciones incluidas en este nuevo disco, nos encontramos con BICHOTA G, Oki Doki, Mi Ex Tenía Razón, QLONA ft Peso Pluma, Una Noche En Medellín, Me Tengo Que Ir ft Kali Uchis, Gatita Gangster, Dispo ft Young Miko, Provenza Remix (Tiësto) y S91, inspirado en el Salmo 91 de la Biblia.

En concreto, ha llamado mucho la atención la canción Mi ex tenía razón. Un poderoso tema, con el que Karol G da la patada definitiva a su ex pareja, Anuel AA, y describe que se encuentra en su mejor momento, tras haber encontrado en Feid lo que el puertorriqueño no supo darle.