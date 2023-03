Karol G, primera artista en alcanzar el número uno de Billboard con un disco en español

Karol G continúa haciendo historia. La artista colombiana se ha vuelto a poner la corona de la música latina con el lanzamiento de su nuevo disco, Mañana será bonito. Un disco que ya se posiciona como uno de los grandes álbumes del 2023.

El nuevo trabajo discográfico de Karol G ha superado todas las expectativas. Se trata de un disco en el que la artista se vuelve a reinventar una vez más. Tras haber alcanzado el éxito mundial, la artista continúa trabajando duro para mantenerse en una industria tan complicada como la música.

Y el trabajo ha dado sus frutos, pues la artista de Medellín está batiendo todos los récords con su nuevo disco. El último de ellos ha sido convertirse, en tan solo una semana, en la primera artista femenina el alcanzar el número uno de la lista Billboard 200 con un álbum en español.

Here’s what @KarolG has to say about her historic No. 1 debut on the Billboard 200 chart with ‘Mañana Será Bonito’ https://t.co/fbtRnncwcT

— billboard (@billboard) March 5, 2023