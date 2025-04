Jorge Javier Vázquez descoloca a Terelu Campos: «¿Has asesinado a alguien por presentar?»

El pasado jueves 10 de abril, los espectadores de Supervivientes 2025 tuvieron la oportunidad de disfrutar de una nueva gala presentada por Jorge Javier Vázquez. No solamente fueron testigos de la nueva expulsión de la edición, sino también descubrieron todos los detalles del aparatoso accidente de Anita Williams y de la curiosa historia tras la fobia al agua de Laura Cuevas. Lejos de que todo quede ahí, la audiencia de Supervivientes 2025 pudo ser testigo de cómo Terelu Campos se encontraba en plató. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez no dudó en tirar de humor para hacer referencia a todas las informaciones que han visto a la luz sobre la presunta mala actitud que la hija de María Teresa Campos tenía con sus compañeros durante su etapa como presentadora en Telemadrid. Es más, cada vez son más los testimonios que se están haciendo públicos y que no dejan en buen lugar a la tertuliana.

En un momento dado de la gala, Jorge Javier Vázquez aprovechó para dirigirse a la madre de Alejandra Rubio: «Oye, vaya semana llevas en Mediaset, ¿no?». Ella no tardó en responder, con cierta ironía: «¿Ah, sí? Es que el yogur se me ha caducado, por eso no lo he sacado». De esta forma, habló de la supuesta actitud que tenía con el que fuese su asistente en el programa Con T de Tarde. Fue entonces cuando la protagonista de estos testimonios quiso dejar muy claro que no le importaba en absoluto que se estuviese hablando tanto de ella: «Me da igual, que me da lo mismo. Me da igual un cenicero, que si un yogur que, encima, me lo dan a cucharadas… ¡Esto ya es lo más!». Lejos de que todo quedase ahí, Jorge Javier Vázquez quiso ir mucho más allá al mencionar en directo su última polémica, ofreciéndole la posibilidad de que lo desmintiera.

«Están diciendo que pediste a tu ginecólogo que te sacaran antes los puntos para volver a presentar en Telemadrid porque tu sustituta, Eli del Valle, estaba haciendo más audiencia que tú», quiso recordar el presentador de Supervivientes 2025. Como no podía ser de otra manera, Terelu Campos rompió a reír: «¡Me los arrancó a bocados!».

Aun así, no tardó en ponerse seria para tratar de zanjar este asunto a la mayor brevedad posible: «Evidentemente, no. Solo tenía un punto. Tardé más de lo previsto en llegar a Telemadrid, porque vino la Semana Santa. Iba a estar una semana de baja, pero, estuve casi dos, porque fue la Semana Santa. Pero, que da igual, Jorge. Que da lo mismo».

Jorge Javier Vázquez no quiso poner punto y final a esta conversación sin hacer de las suyas, haciéndole una pregunta de lo más curiosa a la que fuese su compañera en Sálvame durante muchos años: «¿Has asesinado a alguien por presentar?», cuestionó, entre risas, y ella no tardó en responder de la misma manera: «No, pero estoy en ello…»