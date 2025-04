El pasado jueves 10 de abril, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala presentada de Supervivientes 2025 por Jorge Javier Vázquez. Entre otras tantas cuestiones, pudimos conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición y, a su vez, cómo Anita Williams tuvo que explicar el aparatoso accidente que tuvo tan solo unas horas antes del directo. Pero no todo quedó ahí ya que, justo antes de que se llevase a cabo el juego de localización, Laura Cuevas hizo una confesión que dejó a todos completamente sin palabras. Todo comenzó cuando, al haber un concursante más en una de las playas, Laura Madrueño anunció que uno de ellos no podía enfrentarse al juego para que ambas partes estuvieran en igualdad de condiciones. Fue entonces cuando la hija del que fuese mayoral de Cantora se apresuró a hablar, asegurando que ella no se enfrentaría a la prueba al saber que se desarrollaría en el mar.

Visiblemente agobiada y afectada, Laura Cuevas quiso explicar a los espectadores del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras por qué le generaba tantísima ansiedad el hecho de enfrentarse a ese juego de localización en el que había que meterse en el agua: «De pequeña, cuando vivía en Cantora, se me cayó una chancla a la piscina y me tiré a cogerla, pero me quedé en el fondo sin poder salir», confesó la concursante de Supervivientes 2025. Lejos de que todo quede ahí, compartió un dato más que consiguió dejar completamente sin palabras al propio Jorge Javier Vázquez: «Encarna Sánchez me sacó y me salvó la vida al reanimarme». Como consecuencia de ese terrible suceso que tuvo lugar en la finca de Isabel Pantoja, Laura Cuevas no pudo evitar empezar a desarrollar un miedo atroz al agua: «Yo siempre me quedaba en la escalerita de la piscina, agarrada, porque me daba mucho miedo».

Pero no todo quedó ahí, ya que la anécdota fue más allá cuando Laura Cuevas mencionó a María del Monte: «Un tiempo después, se dio cuenta de que me quedaba en la escalera y me enseñó a nadar, lo justo para defenderme». Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez se animó a decir lo siguiente: «¡Un aplauso para María del Monte!».

No podemos dejar de recordar que, a lo largo de estas semanas, en Supervivientes 2025 se han llevado a cabo numerosos juegos que se han desarrollado en el mar. A pesar de esta fobia hasta ahora desconocida, Laura Cuevas no tuvo ningún tipo de reparo a la hora de participar ya que, ante todo, quería superar sus miedos.

Pero la noche de jueves fue una especial, puesto que el mar no estaba en calma como consecuencia del temporal que estaba azotando los Cayos Cochinos de Honduras. Así pues, ha preferido no participar en la prueba al saber que se le ofrecía la posibilidad: «Siempre que puedo, lo evito, porque me trae recuerdos y le cogí mucho miedo».

«Ay, ojalá tener a Encarna en Supervivientes», alcanzó a decir Jorge Javier Vázquez, entre risas, desde el plató de Supervivientes 2025. Acto seguido, el resto de concursantes se disputó el juego de localización por el que se sabría quiénes, durante la próxima semana, vivirían en Playa Calma y quiénes en Playa Furia.