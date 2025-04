‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 10 de abril?

La pasada noche del 10 de abril, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes 2025. Presentada por Jorge Javier Vázquez, el público tuvo la oportunidad de conocer todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas, que no ha sido poco. Asimismo, y además de conocer el nombre de los nuevos líderes de cada grupo y los nominados de la semana, se reveló el nombre del nuevo expulsado. Una batalla que se disputaban Anita Williams, Koldo Raya y Gala Caldirola. Pues, recordemos, en el programa del pasado martes, el salvado por la audiencia fue Montoya. Por lo tanto, todo quedaba entre este potente trío.

Nada más comenzar la gala, el presentador del formato reveló cómo se encontraban los porcentajes ciegos: 60% para uno de ellos, un 31% para otro y un 9% para el último. Por lo tanto, el famoso expulsado sería el que contase con el menor porcentaje, pues en la app se vota para salvar. De esta manera, tras realizarse el tradicional juego de localización, la organización del programa procedió a comenzar con la ceremonia de salvación. Un tenso momento donde se revelaría el nombre del primer salvado. De hecho, la propia Gala no podía ponerse en pie porque le temblaban mucho las piernas. Pero, tras las reiteradas peticiones de Laura Madrueño a ponerse de pie, la participante fue conocedora de que seguía nominada.

Así pues, y según el veredicto de los espectadores, la primera salvada de la noche fue Anita Williams. Una situación que ponía entre la espada y la pared a Koldo Raya y a Gala Caldirola. Pero, como se ha podido ver durante los últimos días, la concursante ha manifestado sus deseos de concluir ya su aventura por Honduras. Y es que, al parecer, sufre de unos fuertes dolores de espalda debido a una lesión que tuvo tras un accidente hace años.

Por lo tanto, la suerte estaba echada. Jorge Javier Vázquez volvió a conectar con los nominados desde la Palapa. Una conexión donde reveló que la audiencia había decidido que la expulsada de la noche fuese Gala. Un resultado que alegró a la modelo y a sus compañeros. Pues, eran muy conscientes de las ganas que tenía ella de regresar a España.

Gala se convierte en la nueva expulsada de ‘Supervivientes 2025’

«Soy una persona muy autoexigente y no quería tener que llegar a renunciar, estaba llegando a mi límite. Lo único que pedía era me quiero ir bien. Ha sido increíble, en lo bueno y en lo malo, inolvidable. No puedo ni un día más con esto así que gracias por haber sido parte de esto», dijo Gala.

Sin embargo, lo que no sabía Gala era que su paso por Supervivientes 2025 no había terminado todavía. Como expulsada, la participante ha sido trasladada hasta Playa Misterio, lugar donde se ha reencontrado con Manuel González, Makoke y Nieves Bolós. Ahora, será el domingo, durante la emisión de Conexión Honduras, cuando se revele el nombre del expulsado oficial.