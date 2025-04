‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 8 de abril?

La pasada noche del 8 de abril, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2025. Desde la conexión de Tierra de Nadie, la organización del programa le presentó a su audiencia todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas, que no ha sido poco. Y es que, además de ver el reencuentro de Almácor y su novia y el beso furtivo de Montoya y Anita, también se descubrió el nombre del primer salvado de la semana. Pues, tal y como se dictaminó en la gala del jueves, Koldo Royo, Anita, Montoya y Gala se disputaban su permanencia en el concurso tras haber sido nominados por sus compañeros.

Antes de dar inicio a la ceremonia de salvación, los nominados tuvieron la oportunidad de dar un pequeño discurso para manifestar el motivo por el que debían continuar en el reality. Un nuevo intento por convencer a la audiencia donde los concursantes se sinceraron. «Yo estoy feliz aquí y lo voy a estar en casa. Llevo 800 horas aquí y lo que decidáis está bien, pero estoy feliz», comentaba el cocinero. «Quiero quedarme aquí, no he dado ni un 20 y me quiero salvar semana tras semanas», agregó Anita, por su parte. Unas palabras que fueron seguidas por las de Gala y Montoya. «Ya nos encontramos fuerte y quiero demostrar todo lo que tenemos dentro, os quiero», dijo el sevillano. «Esta no ha sido la mejor semana y estoy entregada a cualquier decisión que hayáis tomado, si es mi momento, lo acepto», sentenció Gala.

La influencer no está viviendo su mejor momento en la isla, y lo ha dejado claro. Sus ilusiones por permanecer en el formato disminuyen con el paso de los días. Por ello, no ha dudado en señalar que, si la audiencia quiere echarla del formato, lo aceptará con deportividad y sin mucha pena. Tras ello, la presentadora Laura Madrueño dio inicio a la ceremonia de salvación.

De esta manera, y como se ha ido realizando durante los últimos días, si la comunicadora corta una cuerda, esta echará barro encima de la celebridad que sigue nominada. Por el contrario, el salvado será empapado con agua y se librará de continuar nominado.

¿Quién fue el concursante salvado ayer en ‘Supervivientes 2025’?

«Están impacientes. Hoy con este temporal no apetece nada ni mojarse ni llenarse de barro», comentaba Madrueño. «El superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión del jueves es…», anunció. Fue entonces cuando cortó la cuerda de Koldo, por lo que el participante continúa nominado. Tras ello, la siguiente cuerda en ser cortada ha sido la de Gala. Todo ello para dejar a Anita Williams y a Montoya en un tenso duelo final.

Sin embargo, la audiencia lo tuvo claro y dictaminó sentencia. Montoya fue el elegido para salvarse de las nominaciones, por lo que ya pudo respirar tranquilo. «Familia, os quiero mucho. Flamencos, ya estamos curados, vamos con todo. No gano ninguna prueba, no sé lo que hacemos, pero lo vamos a dar todo. Muchas gracias», exclamaba emocionado. Por lo tanto, ahora, todo queda entre Koldo Royo, Anita y Gala.