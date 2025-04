El pasado domingo 6 de abril, los espectadores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar de una nueva gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Entre otras tantas cuestiones, pudimos conocer el nombre del nuevo expulsado definitivo de la edición. Pero no todo queda ahí, ya que Anita Williams y Montoya continúan dando de qué hablar. En este caso, los dos ex participantes de la octava edición de La isla de las tentaciones estaban en el punto de mira de la organización del reality por haberse saltado las normas. Como no podía ser de otra manera, el equipo de Supervivientes 2025 se ha visto obligado a tomar cartas en el asunto, para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. Todo comenzó cuando Anita Williams protagonizó un fortísimo enfrentamiento con el resto de compañeros de su grupo, sobre todo con Koldo Royo. El cocinero no dudó un solo segundo en poner en entredicho la generosidad de la catalana.

Y todo porque tuvo que enfrentarse a una complicada decisión: elegir entre dos perritos calientes o compartir con su grupo una porción de comida. Tanto Anita Williams como Laura Cuevas no dudaron en escoger la recompensa individual frente a la grupal, por lo que ambas fueron duramente criticadas por el resto de sus compañeros. Al sentirse sin apoyos y tremendamente desplazada por su grupo, Anita Williams acudió al equipo contrario para desahogarse: «¡Que estoy hasta los cojones, que no puedo más, tío! Me estoy agobiando un montón, me quiero ir a mi casa. No puedo más», comentó, visiblemente harta de la situación. Montoya, como era de esperar, no dudó en acercarse hasta ella y abrazarla fuertemente. Un gesto que, evidentemente, incumple las normas de Supervivientes 2025, ya que los dos concursantes están en grupos diferentes, y no pueden tener ningún tipo de contacto físico más allá del que pueden tener en las galas, que es cuando coinciden.

Una redactora de Supervivientes 2025 no tardó en llamarles la atención: «Chicos, ¿sabéis que os estáis saltando las normas?». Lejos de reconducir su comportamiento, los ex participantes de la octava edición de La isla de las tentaciones dejaron claro que les daba exactamente igual. Anita, sin dejar de ser abrazada por Montoya, se desahogaba con él.

«Me he puesto a llorar y como si estuviese un fantasma. Que no puedo más con este grupo de mierda y es una detrás de otra», reconoció la catalana. El pasado domingo, durante el Oráculo de Poseidón de Conexión Honduras, se vio obligada a dar muchas más explicaciones sobre lo sucedido y sobre el motivo por el que no le importó saltarse las normas.

«Me dio un ataque de ansiedad y tuve que recurrir a alguien del equipo que está ahí siempre y cuando pasa algo y en ese momento no estaba, me dio más ansiedad todavía y me fui al otro apoyo que tenía en la playa», reconoció Anita Williams. A pesar de la respuesta, Sandra Barneda comunicó la sanción que ha impuesto el equipo del reality.

«Habéis traspasado las normas del programa y va a haber sanción esta noche. Lo siento, pero ya sabéis. Además, he escuchado a Montoya y cuando la redactora os avisó dijisteis que os daba igual, doble peso. No sé lo que tendrías que haber hecho, pero las normas no se pueden saltar y si no, hay consecuencias», comenzó diciendo la presentadora. Tiempo después, dio a conocer la decisión: «Anita y Montoya, vais a vivir durante 24 horas enjaulados en Playa Furia. Y tú, Carmen, vas a ser la encargada de que sobrevivan».

Pero, ¿por qué Alcayde? Porque estuvo presente en el momento en el que se cometió la infracción y no hizo nada para evitarlo. Así pues, también ha sido sancionada al tener que estar pendiente de sus dos compañeros hasta el próximo martes, durante la emisión de la nueva gala de Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera.