‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el expulsado definitivo de ayer, domingo 6 de abril?

La pasada noche del 6 de abril, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes 2025. Presentada por Sandra Barneda, la audiencia tuvo la oportunidad de ver una nueva entrega de Conexión Honduras y descubrir el nombre del segundo expulsado oficial de la edición. Durante la gala del jueves, el público pudo ver cómo Makoke no pudo hacer frente a Carmen Alcayde en la nominación y se convirtió en la expulsada por la audiencia. Sin embargo, lo que no sabía la colaboradora televisiva era que iba a ser trasladada a Playa Misterio, pues su aventura no había concluido todavía. Una segunda oportunidad donde compartiría playa con celebridades que han pasado por lo mismo que ella: Nieves Bolós, Manuel González y Ángela Ponce.

Sin embargo, uno de ellos se despediría de manera oficial del concurso este pasado domingo. Tal y como se pudo apreciar, Nieves Bolós logró coronarse como la líder del grupo tras superar la prueba propuesta por la organización del reality. Por lo tanto, la concursante se libraba de tener que volver a someterse al televoto. De esta manera, todo quedaba entre Manuel González, Makoke y Ángela Ponce. «Uno de los tres está expulsado ya», les anunció Sandra Barneda cuando pausó las votaciones del público. Unas palabras que despertaron los nervios entre los concursantes, y no es para menos. Pero, ¿quién se convirtió en el segundo expulsado oficial de la edición?

Siguiendo con la temática del programa, el primer concursante en conocer que había sido salvado por la audiencia fue Manuel González. El ex participante de La isla de las tentaciones parece haber logrado hacerse un hueco entre las celebridades más inamovibles de la edición, a pesar de sus inicios.

Por ello, el andaluz no pudo evitar expresar su agradecimiento por el apoyo recibido como solamente él sabe hacer, con humor. «Siento que me he metido un bocadillo de mortadela entre pecho y espalda», dijo mirando a cámara. Por lo tanto, el nombre del segundo expulsado del concurso quedaba entre Makoke y Ángela Ponce.

Sin ánimos de alargar demasiado el momento, la presentadora del formato fue directa al grano. «El público de Supervivientes ha decidido con sus votos que debe continuar la aventura… ¡Makoke!», anunció. Un veredicto que dejó a los participantes estupefactos, especialmente, a la colaboradora de Mediaset España. «A mí nunca me han salvado en un reality de los que he participado, así que por estadística creía que me iba», confesó Makoke.

Ángela Ponce se convierte en la segunda expulsada definitiva de ‘Supervivientes 2025’

Por su parte, la expulsada de Supervivientes 2025 quiso decir unas palabras. «Me siento muy afortunada de poder vivir esto y sabe que puedo sobrevivir, me he superado», confesaba la Miss. «Además, llevo a mis compañeros en mi corazón», agregó. Acto seguido, los participantes procedieron a darse un abrazo colectivo, pues habían logrado crear un grupo bastante unido.

«Gracias por concursar, la aventura no queda aquí, porque la aventura es la vida misma», le animó Sandra. Esta semana, Gala, Koldo, Montoya y Anita son las celebridades nominadas que se disputan su permanencia en el formato. ¿Quién será el expulsado? En tan solo unos días lo descubriremos.