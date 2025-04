‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 3 de abril?

Un jueves más, Supervivientes 2025 regresó al prime time de Telecinco y lo hizo con el objetivo de emitir una nueva gala del formato de supervivencia. Capitaneada por Jorge Javier Vázquez, los espectadores del formato fueron testigos de todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas, que no ha sido poco. Pues, además de conocer cuál sería el futuro de Makoke en el reality y conocer el nombre de los nuevos nominados, también se descubrió qué celebridad se convertía en la expulsada de la semana. Numerosos frentes que tenían a todos en vilo. Y es que, el concurso no ha parado de vivir bajas desde que comenzó su edición.

Rosario Matew, Koldo Royo, Carmen Alcayde y Makoke eran los concursantes que se enfrentaban al veredicto de la audiencia en el televoto, pues eran los nominados por sus compañeros. Sin embargo, la ex concursante de La isla de las tentaciones anunció en la gala del pasado domingo, en Conexión Honduras, que había decidido abandonar el reality. Una nueva baja donde la influencer se sumaba a Terelu Campos y a Beatriz Rico. Por ello, y ante esta inesperada situación, la lista de nominados se redujo a tres. Pero, los contratiempos no han parado de surgir para el equipo de Mediaset. Pues, en la gala del pasado martes, en Tierra de Nadie, Makoke sufrió una grave caída que ha puesto en el aire su continuidad en el formato.

Durante los últimos días, el equipo médico ha estado evaluando el estado de Makoke para dictaminar si podría continuar en el concurso o no. Por ello, anoche, Jorge Javier Vázquez no se anduvo con rodeos y le comunicó a la concursante que podía seguir en Honduras. Eso sí, su alegría era a medias, pues seguía estando nominada.

Tal y como comunicó el presentador de Supervivientes 2025, el primer salvado de la noche fue Koldo. El cocinero, de 66 años, ha logrado simpatizar con la audiencia del formato por su esfuerzo diario y tenacidad. Una situación que, por lo tanto, dejaba entre la espada y la pared a Carmen Alcayde y a Makoke.

Antes de revelar el nombre de la expulsada de la semana, el comunicador catalán quiso compartir con la audiencia los porcentajes ciegos: 54% para una y 46% para otra. Así pues, y sin ánimos de alargar más la situación, el presentador procedió a dar el gran veredicto. Un tenso momento donde Makoke salió mal parada, pues se convirtió en la expulsada por la audiencia.

Makoke se convierte en la nueva expulsada de ‘Supervivientes 2025’

«Esencia ha ganado, esencia pura», gritaba Montoya. Y es que, el ex concursante de La isla de las tentaciones no dudó en abrazar a Alcayde, que se ha convertido en su mayor apoyo en la isla. Por su parte, Makoke quiso decir unas palabras antes de irse. «Con el subidón de hablar hoy con mi chico, tengo muchas ganas de verle. No sé dónde voy ahora, pero estaré más cerca de él. Quiero decir a todos que lo que haya pasado en Cayos Cochinos en Cayos Cochinos se ha quedado y que gane el mejor. Lo he pasado muy bien y he estado muy a gusto», dijo.

Pero, lo que no sabía la colaboradora televisiva era que se uniría a Manuel González, Nieves Bolós y Ángela Ponce en Playa Misterio. Será en la gala del domingo, presentada por Sandra Barneda, cuando se conozca el nombre del segundo expulsado de la edición.