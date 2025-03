Rosario Matew toma una decisión tras activar el protocolo de abandono en ‘Supervivientes 2025’

El pasado domingo 30 de marzo, los espectadores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar de una nueva gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Además de haber tenido la oportunidad de conocer el nombre del primer expulsado definitivo de la edición, los espectadores han sido testigos de cómo una concursante activaba el protocolo de abandono. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Rosario Matew. Así pues, la presentadora del debate de Supervivientes 2025 quiso hablar con ella poco después de comenzar el programa. La joven aprovechó para sincerarse sobre lo que estaba sintiendo: «Yo misma me sorprendo también. Es algo que no me esperaba. En ningún momento contemplaba esta opción, pero me he visto sobrepasada». Lejos de que todo quede ahí, la ex participante de La isla de las tentaciones fue mucho más allá: «Esta experiencia es… lo que te cuenten se queda corto. Hay que vivirlo para entenderlo».

«Yo tengo un colapso… por eso necesitaba escuchar ya una voz familiar», reconoció, tras escuchar la voz de la presentadora de Conexión Honduras. Sandra Barneda, como no podía ser de otra forma, quiso saber por qué había activado el protocolo de abandono, teniendo en cuenta las consecuencias de esta decisión. Rosario Matew quiso tirar de sinceridad: «La respuesta no es tan fácil. Yo siento que me falla la mente. Tenía muchos miedos y ahora no me pasa nada. Y he encajado en el grupo. Pero tengo una sensación de ahogo y asfixia constante». Y añadió: «Mi cabeza no está procesando bien todo esto (…) Me siento completamente atada». Lejos de que todo quede ahí, la ex participante de La isla de las tentaciones comentó a la presentadora que no era una sensación nueva para ella, ya que lleva ocurriendo desde la primera semana de concurso, pero quiso seguir adelante por sus compañeros y por el equipo de Supervivientes 2025.

A pesar de todo, es algo por lo que se está viendo superada y ha llegado al límite en todos los sentidos: «Es algo con lo que llevo luchando muchos días y que le estoy dando muchas vueltas. No estoy bien», reconoció la joven. En un momento dado de la noche, Sandra Barneda le pidió que diera una respuesta definitiva: ¿iba a abandonar Supervivientes 2025 tras activar el protocolo de abandono?

Rosario Matew comenzó a responder de la siguiente manera: «Admiro muchísimo a todos los compañeros que se han enfrentado a esto, es algo muy duro. Y me admiro a mí, por lo que he hecho y conseguido. Sé cómo me siento. A veces nos quedamos por el qué dirán, pero siento que tengo escuchar a mi instinto, así que vuelvo a casa, abandono la aventura».

Lejos de que todo quede ahí, la ilicitana fue más allá: «Mi instinto me dice que, como siga aquí, se puede convertir mi recuerdo en algo muy feo. Es una herida que no se ve, pero necesito curarme en casa. Sé que está todo el mundo decepcionado, pero necesito pensar en mí. Creo que una retirada a tiempo es una victoria».

Así pues, Rosario Matew puso punto y final a su etapa en Supervivientes 2025. Debemos recordar que la joven era una de las nominadas de esta semana, junto a Koldo Royo, Carmen Alcayde y Makoke, por lo que la lista se ha reducido a ellos tres. Por si fuera poco, debemos tener en cuenta que la ilicitana probablemente tenga que enfrentarse al pago de una gran cantidad de dinero a modo de penalización. Es algo que los concursantes suelen firmar por contrato para evitar que abandonen a la primera de cambio, al tratarse de una experiencia tan dura.