El pasado jueves 10 de abril pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2025 presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras tantas cuestiones, los espectadores pudieron conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición que, como ha ocurrido en estas semanas, tuvo que poner rumbo a Playa Misterio. Es importante destacar que no fue una gala sencilla ni mucho menos, puesto que la situación en los Cayos Cochinos de Honduras era límite. Entre otras cuestiones, por el fuerte temporal que estaba azotando la zona en la que habitan los concursantes de Supervivientes 2025. Algo que provoca cierta complicación a la hora de convivir, como es el caso de hacer fuego o dormir, pero también para competir. Y es que estas fuertes lluvias y oleajes complican muchísimo el desarrollo de las galas. Una de las protagonistas de la noche, inevitablemente, fue Anita Williams. Y todo por el aparatoso accidente que tuvo tan solo unas horas antes.

De hecho, la catalana se vio obligada a llevar calcetines durante la nueva gala de Supervivientes 2025. Algo que extrañó muchísimo no solamente a Jorge Javier Vázquez, sino también a Laura Madrueño. Al ser consciente de la preocupación que podría generar, sobre todo para sus familiares y amigos, Anita Williams decidió contar qué había ocurrido exactamente y por qué llevaba puestos calcetines. «Esta mañana hemos ido a pescar para intentar cumplir el reto de Poseidón que nos pusieron. Había bastante oleaje y me he roto la uña del pie», comenzó diciendo la ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones. Por si fuera poco, añadió: «Me he puesto un vendaje para que no me roce en la prueba». Así pues, la catalana no dudó un solo segundo en restar importancia al incidente que tuvo tan solo unas horas antes de que comenzase la emisión de la gala de Supervivientes 2025.

Si hay algo que caracteriza a Anita Williams y que hemos podido comprobar a lo largo del todo el reality, es que no hay reto que se le resista. No es ningún secreto que cuenta con una excepcional forma física, pero también es tremendamente valiente. ¡Se ha convertido en una de las grandes concursantes de esta edición!

Anita Williams y Montoya, cada vez más unidos en ‘Supervivientes 2025’

El tonteo entre la ex pareja es cada vez más evidente. Sobre todo después de que la joven se acercase a la frontera de ambas playas para exclamar lo siguiente: «¡Me aburro!». Montoya se acercó y recordó a su ex novia que se acercaban fechas muy especiales, como es la Semana Santa: «A ver, ponte la figura de Virgen», pidió, mientras que ella intentaba hacerlo como podía.

Fue entonces cuando el de Utrera no dudó un solo segundo en besar la frente de Anita Williams, mientras que no dejaban de tener miradas cómplices. En ese momento, el andaluz confesó a su ex pareja que había tenido un sueño con Pelayo: «Que me comía mostachones». Y añadió: «También he tenido otros sueños eróticos, pero no te pongo cara, a ti ni a nadie». Tras el sueño, reconoció que «se acercó Carmen Alcayde y le dije que qué hacía, si me quería dar un pico o algo».

Anita Williams, por su parte, comentó al andaluz que un cangrejo le despertó en la oreja: «Te lo juro. Y luego me ha pasado otro en la cara». Fue entonces cuando Montoya decidió cantar a su ex pareja, sin dejar de mirarla a los ojos. Por último, le hizo lo que parecía un tatuaje, con su inicial. Un gesto que la catalana agradeció con un beso en la mano.