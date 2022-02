Jorge Javier Vázquez se ha mostrado muy contundente sobre las audiencias que está teniendo ‘Montealto: regreso a la casa’. El presentador ha dado su opinión a través de ‘Lecturas’.

El catalán ha valorado el programa construido en torno Rocío Carrasco y el legado de su madre. El actor ha asegurado que se toma con filosofía los resultados de las audiencias. El viernes 4 de febrero Telecinco anotó un 14% de cuota de pantalla, mientras que el talent show de Antena 3 permanece imparable con un 21,5%.

«Perdemos contra ‘Tu cara me suena’ pero la verdad es que no me importa mucho», es uno de los principales dardos que ha lanzado contra la competencia. «Creo que la edad me ha vuelto menos competitivo o más práctico. No me cojo berrinches por cosas que sé que van a suceder. En esta etapa de mi profesión lo que más me importa a la hora de trabajar es divertirme, y el programa se me pasa volando», afirma el comunicador.

«Tener la oportunidad de estar rodeado de parte de los objetos de su existencia me emociona», asegura Jorge Javier Vázquez. Con estas palabras hace referencia al regalo que le dio Rocío Carrasco. Se trata de una boa y el catalán ha prometido sacarla en cada función de su obra teatral.

Además, el presentador de Telecinco ha querido mostrar cuales han sido sus sensaciones tras descubrir tres de las estancias de la casa de Rocío Jurado. «El viernes se realizó un prodigioso trabajo de recreación que abre una nueva vía de exploración en el mundo de la televisión», asegura el presentador.

«Qué difícil ser tan vanguardistas, pero ahí seguimos. Creando y creando sin parar. Somos unos artistas. Y yo, con mi boa, no puedo estar más contento», concluye Jorge Javier Vázquez. Cabe recordar que esta no es la primera vez que el catalán se refiere a las audiencias de sus programas. Uno de estos casos es el bache que tiene ‘Sálvame’ respecto a las novelas de Antena 3.