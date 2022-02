Jorge Javier Vázquez y Rosa Benito se han reencontrado por primera vez en un plató después de seis años desde que la colaboradora abandonase ‘Sálvame’ en el verano de 2016. Desde ahí no han parado de mandarse pullas uno al otro en distintos programas de televisión, pero ahora han decidido que había que zanjar esa guerra y cortarla por lo sano.

El de Badalona ha vuelto a reprochar la actitud de la tertuliana acerca de su sobrina Rocío Carrasco: «Hay situaciones insalvables y no he entendido la incomprensión de Rosa Benito. Creo que por mucho que seas una madre no hay que aguantar. Al igual que hay madres que no se portan bien con sus hijos, hay hijos que no se portan bien con las madres», sentenciaba el catalán.

«Yo perdonaría todo a un hijo», agregaba la exmujer de Amador Mohedano. «Es que tú no has vivido esa situación», le aclaraba el presentador. Rosa quiso explicar que mientras se emitía la docuserie lo pasó muy mal y optó por evitarlo: «Cuando vi el episodio no podía dormir llorando. No pude ver más. Yo he sido una persona que he sido enferma y me dijo mi psiquiatra que todo lo que me afecte no lo puedo ver. Cuando vine aquí fue horroroso. Es horroroso, pero si pasa háblalo con tu familia. Yo siempre he estado ahí», consolida la excolaboradora de ‘Sálvame’.

«Cuando no lo cuentas también hay que ver por qué no lo cuentas”, quiso señalar el barcelonés sobre Rocío Carrasco, quien también relató cómo fue la reacción de Fidel Albiac al conocer las palabras que Gloria Camila había pronunciado sobre él y sus referencias a ella y a su hermano José Fernando como “los inmigrantes”. Al final de este encuentro, Jorge Javier Vázquez y Rosa Benito han podido zanjar su trifulca y sellarlo con un abrazo.