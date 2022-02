Rocío Carrasco ha sentenciado a Rosa Benito por sus declaraciones. La hija de Rocío Jurado ha dado sus primeras palabras sobre el enfado de su tía.

En el programa de ‘Montealto: regreso a casa’, Rocío Carrasco se enfrentó a la recreación de la casa de su infancia. Además, la hija de Pedro Carrasco aprovechó este espacio para contestar a las últimas declaraciones que ha realizado Rosa Benito.

El enfado de la ex mujer de Amador Mohedano se produce porque su sobrina no la defendió cuando la llamaron “la viuda de Rocío Jurado”. «A mí me duelen las cosas también y me jorobó cuando oí a este señor decir que soy la viuda de Rocío Jurado y más vergonzoso me pareció que ella se riese», declaró la ex cuñada de Rocío Jurado.

Rocío Carrasco responde a las palabras de Rosa Benito #Montealto1 https://t.co/uvc6IsF4ZN — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 4, 2022

Ante esta situación, la hija de Rocío Jurado ha respondido que su tía «es muy cómica, muy actriz. Hay tantas cosas tan sumamente vergonzosas que no son llamar a alguien ‘viuda de alguien’ que han ocurrido y que ni a ella ni a nadie les ha parecido vergonzosas… que no sé. Cuanto menos es curioso».

Rosa Benito ha ido cambiando su discurso en varias ocasiones desde el estreno de la docuserie. Estas declaraciones se produjeron después de que la pareja de Fidel Albiac leyera una felicitación de cumpleaños. «Deseo que este día te lo pases muy bien y no sea el único día feliz de tu vida. Te quiero», rezaba la carta que estuvo en parte escrita por Chayo Mohedano.

Además, respecto a la felicitación por parte de su prima, Rocío Carrasco ha dejado claro que a día de hoy no recibiría una felicitación así de esa parte de su familia: «Ahora, directamente no la escribiría y no pondría nada de lo que pone ahí», haciendo referencia a su prima.