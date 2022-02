El pasado sábado, Telecinco emitió un nuevo programa de ‘Sábado Deluxe’, aunque este no empezaría de la forma habitual. El presentador Jorge Javier Vázquez se mostraba un tanto abrumado tras haber vivido un percance en el teatro Reina Victoria de Madrid, mientras interpretaba su obra ‘Desmontando a Séneca’.

“Es la historia más flipada, pero quiero contar mi versión. Los telespectadores tienen que coger mis conclusiones con pinzas porque estoy intentando recuperarme de lo que me ha pasado”, aseguró Jorge Javier Vázquez en el programa ‘Sábado Deluxe’,

Durante su intervención explicó cómo, ante la mirada del público, sucedió el incidente: “Estábamos en el teatro divirtiéndonos y entregados… Estaba Sonsoles Ónega, Mercedes Milá, Miguel Ángel Nicolás Y, de repente, el bastidor que cae al final de la función cae antes de tiempo. Yo estaba con el texto y veo que se cae, pensaba que me sepultaba. No habría pasado nada, pero yo no lo sabía. Veía que me caía. Me he tirado al patio de butacas a oscuras y me he dado un golpe… Un dolor en el mismo estaba muy dolorido” explicaba aún con dolores.

El presentador del ‘Deluxe’ cree que ha tenido un aviso de Mila Ximénez 💫 #SábadoDeluxe https://t.co/0RptCkBsug — Deluxe (@DeluxeSabado) February 6, 2022

Lo que empezó tomándose como parte de la actuación, pronto se convertiría en preocupación ya que, después de quedar dolorido en el suelo, Jorge Javier Vázquez, no estaba en situación de continuar con la obra: “Ha tenido que venir la ambulancia y hemos tenido que suspenderla durante tres minutos”.

Una de las allí presentes, Sonsoles Ónega, entró por teléfono al programa para poder aplaudir la profesionalidad de su compañero: “Otra persona estaría en el hospital, pero ha retomado con una entereza tremenda. Ha sido impresionante” comentaba la presentadora de ‘Ya es mediodía’.

A modo de conclusión de este incidente, Jorge Javier quiso acordarse de una persona muy especial para él, Mila Ximénez: “Mi conclusión es que yo ya tengo el aviso de Mila. Estaba perdiendo el tiempo buscando lo que hay que hacer para ser feliz y ha sido como basta de tristezas, deja de pensar en cómo estamos y que nos falta. Estás vivo”. De esta manera, recordaba las palabras que, en numerosas ocasiones, le dedicaba su gran y fiel amiga.