No cabe duda que desde el pasado año 2021 Rocío Carrasco se ha convertido en uno de los rostros más importantes de Mediaset. Tras el estreno de su docuserie, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la hijo de Rocío Jurado ha conmocionado a toda España con el relato desconocido de su historia de vida. Una continuación que regresó junto a ‘Montealto’, programa que ha estado grabando recientemente y que tiene a toda la audiencia en ascuas.

El pasado martes 1 de febrero, Telecinco arrancó la noche con el estreno del nuevo programa de Rocío Carrasco. La vuelta a la televisión que hizo junto a un radical cambio de look que no dejó indiferente a nadie.»He decidido cortar por lo sano», decía Carrasco ante la sorpresa de todos los presentes.

De forma instantánea, su nueva imagen comenzó a comentarse en redes sociales, donde los usuarios le encontraron cierto parecido con Sonsoles Ónega. Y es que, tal y como ha contado la presentadora de ‘Ya es mediodía’, por casualidades del destino fue la mismísima Sonsoles la primera persona de Mediaset que vio el cambio de look de Rocío Carrasco.

Sonsoles Ónega, sobre su pacto con Rocío Carrasco: «Me pidió expresamente no decir nada en el programa y así lo hice» #YaSonLasOcho2F https://t.co/cu2rVP6CjJ — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) February 2, 2022

Tal y como confesaba en ‘Ya son las ocho’, las dos habían coincidido en maquillaje antes de la emisión del programa, por lo que Ónega fue la primera en presenciar su nuevo peinado. Sin embargo, prometió guardarlo en secreto y así lo hizo. “¿Quién fue antes?”, quiso saber Miguel Ángel Nicolás sobre cuál de las dos se había cortado así el pelo en el pasado. “Es que tu peinado es tendencia. A muchas peluquerías van y dicen ‘quiero el peinado de Sonsoles’”, aseguraba un colaborador en el plató.

“Ana, la mujer de mi padre, también se lo quería hacer”, revelaba Gloria Camila para sorpresa de todos. “A mi peluquero y estilistas de aquí, sí que se lo piden. Pero si yo solo era por taparme”, corroboraba Ónega, señalando que ella lleva flequillo desde mu joven para “taparse”.

📍 Mañana, a partir de las 21.30H, adelántate y disfruta de media hora EXCLUSIVA de #Montealto desde 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 🚀 Rocío Carrasco descubrirá tres nuevas estancias reconstruidas de la casa en la que su madre pasó la última etapa de su vida ✨https://t.co/B19DG2VNOh pic.twitter.com/mlkq0asmhG — mitele plus (@miteleplus) February 3, 2022

Miguel Ángel Nicolás comentó que le había pedido a la presentadora, ya que se lo cuentan todo, que le comentase qué secreto de Carrasco le ocultaba, pero Sonsoles se negó. «Pero cuéntalo todo. Dijo ‘tengo una cosa de Rocío Carrasco…, pero no te la puedo contar’. Y no me lo contó porque había prometido que no lo iba a contar. Ella me lo cuenta todo y yo a ella y se fue de aquí y no me lo contó porque lo había prometido», recordaba el colaborador.

“Porque es buena amiga, buena compañera, buena persona”, decía Gloria Camila, justificando a la presentadora. “Sonsoles en muy fiable”, coincidían los colaboradores. “Yo me fui diciendo ‘no me lo puedo creer’ al ver que se había cortado el pelo”, reconocía la presentadora. Un momento que no ha dejado indiferente a nadie.