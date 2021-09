El pasado 3 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Viernes Deluxe’ que contó con Jorge Javier Vázquez como invitado tras disfrutar de varias semanas de vacaciones. El presentador estrella de Mediaset quiso repasar algunos de los temas que han marcado un antes y un después durante la última temporada.

El invitado de ‘Viernes Deluxe’ desveló que, por primera vez, no había planeado sus vacaciones ya que necesitaba estar tranquilo en su casa. No solamente por el cansancio, sino que quería dedicarse tiempo para pasar el duelo de su amiga Mila Ximénez. Durante este complicado proceso contó con la compañía de su expareja.

Jorge Javier Vázquez, por otro lado, quiso hacer una reflexión sobre lo raro que le resultó la manera en la que se gestionó, por parte de Telecinco, el fallecimiento de su amiga. “Le dedicamos dos tardes como homenaje y no se volvió a hablar de ello. Fue muy raro y antinatural al tratarse de alguien que formaba parte de nuestro día a día”, aseguró.

Jorge Javier Vázquez confiesa sentir un vacío en su interior que nadie podrá llenar ya 😥 #jorgesinfiltro https://t.co/umJbUHW5Y8 — Deluxe (@DeluxeSabado) September 4, 2021

Por si fuera poco, el catalán confirmó que, tras la muerte de Mila Ximénez, por primera vez se enfrentó a una situación que nunca antes había experimentado. “Teníamos amor, complicidad… y ahora me enfrento al vacío absoluto, a la nada”, afirmó. A pesar de que hayan pasado meses, él no ha conseguido asumir que Mila Ximénez ya no está a su lado.

“No sé si Sálvame llegará a recuperarse algún día de la falta de Mila, que es enorme”, comentó ante sus compañeros en el programa ‘Viernes Deluxe’. El presentador, con el fin de reivindicar el importante papel que hacía su amiga como colaboradora, pidió algo que emocionó mucho a los espectadores.

¿En qué consistía esa petición? En que la imagen del paseo de la fama que existe en Mediaset sea sustituida por una fotografía en la que aparezca él junto a Mila Ximénez. Jorge Javier Vázquez dejó claro que “es algo que le encantaría”. Desde luego que estamos ante un gesto precioso que esperemos que se haga realidad más pronto que tarde.