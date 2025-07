Joaquín Prat, ante el posible nuevo posado de Terelu Campos: «Es una declaración de intenciones»

La familia Campos vuelve a estar en boca de todos. Hace unos días, Carmen Borrego concedió una exclusiva donde ha hablado de su familia y ha hecho especial mención a Alejandra Rubio, su sobrina. Unas declaraciones con las que no ha dejado indiferente a nadie. Asimismo, ahora, y según informan varios medios de comunicación, Terelu Campos habría viajado hasta República Dominicana para preparar un posado de verano. Una noticia que todavía no ha sido confirmada por la protagonista, pero que comienza a sonar cada vez más fuerte. Por ello, en Vamos a ver, programa presentado por Joaquín Prat, han querido hablar del tema.

Debido a la polémica que se está generando respecto a las hijas de María Teresa Campos, el presentador del formato quiso dar su opinión. «El hecho de irte a hacer un posado en bañador a República Dominicana, en lugar de en la piscina de Madrid, que es donde lo hizo Carmen… ya es una declaración de intenciones», dejó caer. Asimismo, lejos de dejarlo ahí, el comunicador insinuó que, quizás, la madre de Alejandra Rubio estaría tratando de demostrarle su superioridad en el panorama mediático a su hermana. «Yo soy más que mi hermana», comentó desde su punto de vista. Unas palabras con las que los colaboradores, presentes en el plató de Telecinco, se mostraron de acuerdo.

Carmen Borrego en su entrevista: «Lo que vende es que parezca siempre que hay conflicto entre tía y sobrina»

Respecto a la entrevista realizada por Borrego, la colaboradora televisiva no se dejó nada pendiente. «Nada malo, igual que no lo hago aquí, tampoco lo hago en una revista. Por mucho que se diga y no se pare de decir que hay problemas en la familia; yo no tengo ningún problema con mi hermana ni ella conmigo. Los sobrinos que se apañen como quieran y me gustaría hoy dejar claras bastantes cosas», comenzó diciendo.

«Igual que otras veces he sentido ansiedad, sabía que lo que había dicho de Alejandra no era malo. Ni a Terelu ni a Alejandra le hace ninguna gracia cada vez que yo hablo en un plató o hago una exclusiva. Cuando mi sobrina o mi hermana habla de mi yo lo entiendo porque es su trabajo, es la realidad. Yo hago una entrevista de dos horas y media donde hablo de todo y todos, y la revista publica lo que vende, y yo lo entiendo. Lo que vende es que parezca siempre que hay conflicto entre tía y sobrina», agrega.

Lejos de dejarlo ahí, la colaboradora televisiva se mostró muy contundente. «Mi hermana se ha sentado en un plató para hacer una entrevista sobre mi hijo y me lo preguntó a mí, le dije que sin problema. Yo sí he hablado de esa entrevista de mi hermana en la que creo que la única intención que tuvo ella fue ayudarme en un momento muy difícil. Y vuelvo a decir que es normal que se me pregunte por mi hijo, pero volver atrás para hablar del conflicto que tuvimos cuando ahora creo que tenemos una relación mejor que nunca de la que soy absolutamente feliz», sentenció.