El pasado lunes 2 de junio, el equipo de El Hormiguero comenzó la semana con una visita de lujo, puesto que se trata de uno de los actores más reconocidos en todo el mundo. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Jean Reno. El intérprete con raíces españolas ha formado parte de numerosas superproducciones a lo largo de su trayectoria, como es el caso de El Código DaVinci o Misión Imposible. En esta ocasión, el francés nacido en Casablanca visitó a Pablo Motos para presentar Emma bajo el cielo de Omán, su primera novela, que se ha convertido en todo un éxito de ventas en Francia. En la sinopsis de este libro, podemos encontrar alguna pincelada de la historia: «Emma es la masajista estrella de un exclusivo centro de talasoterapia en la Bretaña francesa. Independiente y reservada, lleva una vida tranquila junto a su gato, con el océano como telón de fondo».

Y va más allá: «Todo cambia el día en que el centro recibe la visita de Tariq Khan, hijo de un influyente ministro del sultanato de Omán. Fascinado por el talento de Emma, Tariq la elige para formar al equipo de su nuevo complejo de lujo en Mascate. Una oferta imposible de rechazar». En su entrevista en El Hormiguero, Jean Reno confesó el origen de esta historia: «Mi mujer tuvo un masaje con una muchacha y me dijo ‘ve a verla, porque es extraordinaria’. Cuando me hago un masaje se me va la cabeza, hago un viaje y sueño. Es una cosa formidable para la creación», reconoció el actor. Por si fuera poco, durante su visita al programa presentado por Pablo Motos, Reno tuvo opción de hacer diversas reflexiones sobre cómo afronta los siguientes años de su vida. Algo que no le preocupa en absoluto: «Un día me voy a morir seguramente y ya me bajo para abajo».

Lejos de que todo quede ahí, Jean Reno fue mucho más allá: «Soy de Andalucía, tengo seis hijos y ya me dicen que no me juzgan. Miro a la muerte y eso me calma enseguida». Además, lanzó una importante reflexión sobre este asunto: «No eres más que nadie por ser actor. Un cirujano que te cambia el corazón y te salva la vida es mucho más importante».

«Pienso mucho en la muerte. Así eres más feliz porque le das valor a las cosas. Pienso así y, cuanto más avanzo en mi vida, más pienso así», aseguró el primer invitado de la semana en El Hormiguero. Unas palabras que dejaron sorprendido al propio Pablo Motos pero, a su vez, el valenciano hizo hincapié en la importancia de esa filosofía de vida.

«Tengo que mirar más fuerte y más a menudo porque se me olvida que voy hacia la muerte», confesó Jean Reno, con total contundencia. Acto seguido, quiso añadir algo más: «Mirar es importante. A mkis amigos, a mis hijos, a mi mujer… Es lo más importante», recalcó, visiblemente orgulloso de su círculo más cercano.