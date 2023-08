Javier Tudela: última hora de su estado de salud tras su reciente operación

No es ningún secreto que Javier Tudela no está pasando por su mejor momento en cuanto a salud se refiere. Hace tan solo unos días, el hijo de Makoke se sometió a una operación de urgencia en el tobillo. Y todo con el fin de dejar a tras los fortísimos dolores que, desde hace un tiempo, llevaba sufriendo.

Más específicamente, lo que Javier Tudela tenía era nada más y nada menos que un “esguince de ligamento lateral con rotura de la banda sagital radial y luxación cubital”. Estamos, a grandes rasgos, ante una fractura que no es del todo frecuente. Algo que padece desde marzo, lo que le ha traído diversos problemas en su día a día.

El objetivo de esta intervención quirúrgica era tratar de mitigar esos fuertes dolores que lleva arrastrando desde hace meses. Pero, lejos de arreglarlo, parece que la situación se ha agravado. A través de sus historias de Instagram, el concursante de Vaya vacaciones ha querido confesar a sus seguidores cómo está siendo el postoperatorio.

“Me duele muchísimo, lo estoy pasando fatal”, reconoció Javier Tudela en la mencionada red social. Es más, el joven ha asegurado que, incluso, le está costando conciliar el sueño. Por si fuera poco, ha aprovechado la ocasión para aclarar muchas dudas que habían surgido como consecuencia de esta intervención quirúrgica.

“No me he puesto ningún tipo de material, ni placa, ni nada. Únicamente me han cosido donde estaba mal”, explicó el hermano de Anita Matamoros. Lejos de que todo quedase ahí, fue más allá: “El retináculo estaba mal, y uno de los tendones que estaba cerca también estaba bastante dañado”.

A pesar de todo, Javier Tudela cuenta con un buen estado anímico. Entre otras cuestiones, porque su novia, Marina Romero, no le deja solo en cualquier momento. Solo queda esperar a ver cómo evoluciona el tobillo en las próximas semanas para valorar si debe seguir en reposo o, en cambio, ya puede empezar a hacer una vida normal. El próximo martes, tendrá una nueva consulta médica. ¡Seguro que todo irá a las mil maravillas!

