Kiko Matamoros lanza un dardo envenenado a Makoke tras su exclusiva

Tras la última exclusiva de Makoke, Kiko Matamoros se ha mostrado muy contundente. «Contra la provocación, silencio», expresó este miércoles el colaborador de Sálvame. Y todo después de que los titulares incendiarios de su ex mujer, desplazasen de la portada de la revista Lecturas a su prometida, Marta López Álamo.

Lecturas había llegado a un acuerdo con Marta, para protagonizar la portada mostrando su vestido de novia a unos días del enlace, que tendrá lugar este sábado. Sin embargo, las declaraciones de Makoke trasladaron a la modelo a un lugar secundario de la portada.

Este miércoles, Kiko Matamoros señalaba que podía haber leído la entrevista de Makoke, sin embargo no había querido, además, se negaba a responder a las provocaciones de su ex mujer: «No voy a decir nada, no voy a seguir alimentando esto».

Kiko Matamoros responde a Makoke: “Me extraña porque cuando han ido a sentarse a @salvameoficial y a cobrar no le parecía tan mal” 💥#yoveosálvame https://t.co/QHVsbnE38L — Telecinco (@telecincoes) May 31, 2023

Kiko señaló que la última entrevista de Makoke es la «guinda» a la «última pincelada de un retrato» que su ex mujer está haciendo de sí misma. Además, expresó estar cansado de ser siempre «la percha de la existencia mediática» de la colaboradora de Fiesta.

«Como eso no lo puedo evitar, pura resignación cristiana», expresó el colaborador. Además, señaló que está tranquilo ante su próximo encuentro en los tribunales con Makoke porque asegura que irá «con la verdad» ante el juez.

Por otro lado, Kiko Matamoros respondía a las palabras de Makoke, después de que en la entrevista asegurase que le aliviaba el fin de Sálvame: «Me extraña porque cuando han ido a sentarse a Sálvame y a cobrar no le parecía tan mal»

En cuanto a las declaraciones más recientes de Javier Tudela, hijo de Makoke, Kiko se mostraba comprensivo y con cierto sarcasmo expresaba que: «A la gente hay que jugarla por sus capacidades, no le tengo ningún rencor».