La semana pasada se anunció que J Cruz, Tony Sánchez-Ohlsson y Zahara serán los asesores musicales de RTVE para el próximo festival de Eurovisión 2022, que tendrá lugar en la ciudad de Turín, capital de la región del Piamonte en Italia.

De esta forma, los tres artistas, productores y compositores, colaborarán con el equipo de Eurovisión de nuestro país, para seleccionar las 12 mejores propuestas que participarán en el Benidorm Fest, el festival en el que se decidirá el artista o artistas que representarán a España en ‘Eurovisión 2022’.

RTVE ha tomado esta decisión debido a que J Cruz, Tony Sánchez y Zahara son expertos, además con perfiles profesionales muy diferentes, de esta forma, tendrán un papel fundamental la selección del representante de España en el certamen europeo.

El papel de los asesores, será clave para que el Benidorm Fest se convierta en un gran espectáculo audiovisual y televisivo, donde haya una gran riqueza de géneros musicales, y que además, a la larga este festival se convierta en un punto de encuentro entre artistas consagrados de nuestro país y jóvenes promesas de la música.

“Para mí Eurovisión es el mayor evento audiovisual del mundo. Lo que hace que sea tan especial, divertido y entretenido es que se trata de una competición. Por eso creo que las candidaturas idóneas para el festival deben ser memorables, competitivas y con un gran sentido de la autenticidad”, señaló Tony Sánchez-Ohlsson en la rueda de prensa.

«Este proyecto me apasiona y me motiva porque he sido seguidor de Eurovisión bastante tiempo, y poder formar parte de ello me llena de orgullo», afirmó J Cruz.