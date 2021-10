El secreto por fin ha salido a la luz. Turín será la sede de ‘Eurovisión 2022’ tras la decisión de la RAI (televisión pública italiana) y la organizadora del certamen, la UER. Esta preciosa ciudad ha ganado la carrera, entre otras 16 candidaturas, por conseguir ser la sede del esperado 66ª Festival de la Canción de Eurovisión.

Por lo tanto, Turín se ha impuesto en esta elección que tantísima expectación ha generado no solamente en Italia sino también en el resto de Europa. Y es que, tal y como ha confirmado Martin Österdahl como supervisor ejecutivo del Festival, “nos ha impresionado mucho el entusiasmo y el compromiso de la ciudad de Turín, que recibirá a miles de aficionados el próximo mes de mayo”.

Italia, en la 65ª edición del certamen, ganó tras una extraordinaria actuación por parte de Måneskin. La banda consiguió conquistar a toda Europa con ‘Zitti E Buoni’ y, con ello, llevarse la tercera victoria de la historia del país en el Festival de Eurovisión. Es la primera vez que el certamen viajará a Italia en 30 años. ¡Es espectacular!

All the details right here 👉 https://t.co/HrJ1rhnKRv

The secret’s out! #Eurovision 2022 will be held in Turin! 🤩

Bien es cierto que Turín tenía una gran baza como es el Pala Alpitour, es decir, el pabellón olímpico que se inauguró con motivo de los Juegos Olímpicos de invierno que se celebraron en la ciudad italiana en el año 2006. Por lo tanto, estamos ante un escenario más que perfecto para celebrar ‘Eurovisión 2022’.

Lejos de que todo quede ahí, tal y como ha confirmado el Corriere, el Ayuntamiento de Turín ha ofrecido nada más y nada menos que siete millones de euros para ayudar con la organización del festival. Pero no solamente ha aportado fondos el consistorio, sino también la Cámara de Comercio y la Región de Piamonte. ¡Están todos muy volcados en este festival!

Por si fuera poco, también se han confirmado las fechas en las que se celebrará ‘Eurovisión 2022’. La primera semifinal tendrá lugar el martes 10 de mayo en el Pala Alpitour, la segunda semifinal será el 12 de mayo y, por último, la Gran Final se celebrará el 14 de mayo. Ese día sabremos qué país recogerá el testigo de Italia y qué artista será el sucesor de Måneskin.

We’re excited to finally reveal,

together with @Raiofficialnews, that TURIN will host the 66th #Eurovision Song Contest 🎉

⭐️Semi Final 1 – 10 May

⭐️Semi Final 2 – 12 May

⭐️Grand Final – 14 May

More 👉 https://t.co/iQGUAeUeqm@MartinOsterdahl on our new Host City👇#ESC2022 pic.twitter.com/nXtApMDGBk

— EBU (@EBU_HQ) October 8, 2021