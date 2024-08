Isa Pantoja se entera del cumpleaños de su madre en ‘Vamos a ver’: «Ni me había dado cuenta»

Momento muy impactante el que se ha vivido este viernes en el plató de Vamos a ver cuando Isa Pantoja ha acudido a su puesto sin saber que es el cumpleaños de su madre. Como era lógico, la posible celebración de Isabel Pantoja ha sido uno de los temas a tratar, pero ella ha dejado claro que se ha enterado al leer la escaleta del programa.

La cantante se encuentra en Castellón, ciudad en la que reaparecerá en un concierto después de los rumores sobre su estado de salud y varias cancelaciones de sus actuaciones, por lo que debería ser una fecha muy importante. Curiosamente, Kiko Rivera también actúa allí este fin de semana, aunque lo hará en un escenario muy diferente, pero solo un puñado de kilómetros separarán a madre e hijo, aunque no se espera un reencuentro entre ellos.

«Para mí no es un día complicado, yo estoy igual. He visto que era el cumpleaños porque lo he leído en la escaleta, pero lo tengo tan asumido que es que no me había dado ni cuenta», ha dicho nada más comenzar y ser preguntada.

Se desconoce si aprovechará su estancia en Castellón para hacer una celebración, tampoco su hija sabe nada de qué hará o cómo se encuentra en este momento. «No sé si ella está feliz, si ella ha decidido estar así es porque se encuentra bien y cómoda», asegurado.

La relación está tan ropa que no ha dudado ni un momento en dejar claro que no tiene pensado felicitarla y que no utilizará a terceras personas para hacerlo: «No le voy a hacer llegar ningún mensaje a través de mi prima, Anabel».

Pese a todo, la nostalgia le ha llevado a recordar el último cumpleaños que se celebró en familia, teniendo que echar la vista atrás hasta el año 2019, antes de la pandemia. «Fue cuando estábamos todos, mi hermano, Anabel, mis sobrinos… Hace años que no lo celebra como antes», ha dicho recordando que aquella era una celebración que en el pasado era una gran fiesta y que desde hace tiempo se ha perdido y tras la Herencia envenenada la familia se rompió.

Adriana Dorronsoro, presentadora del tramo dedicado a la información rosa en Vamos a ver, ha destacado que ha visto a su compañero «muy fría» para ser el día tan especial como el cumpleaños de su madre, algo que ha querido explicar. «Fuera de cámaras he compartido como me siento y muchos sabéis que lo he pasado mal, pero llega un momento en el que lo asumo», ha dicho.

«Tampoco tengo que estar llorando toda la vida. Que la gente no me vea soltar una lágrima no quiere decir que sienta más o menos», de esta manera ha dejado claro que sí que está triste, pero que no piensa aguantar más desplantes de su familia después de que ni su madre ni su hermano acudiesen a su boda con Asraf Beno.

Isa Pantoja desconoce el estado de salud de su madre

Desde hace semanas se habla de un enfermedad grave, de ingresos o de una supuesta operación que estaría esperando la tonadillera, algo que su equipo ha negado por completo. Lo lógico sería que su hija tuviera noticias de primera mano, pero no es el caso: «No he preguntado por ella, no sé nada de ella», así ha cortado este tema Isa. «Si ella no quiere una reacción mía ¿para qué me voy a enterar? Si ella no quiere que sepa una cosa, yo no tengo por qué indagar», dejando claro que no ha habido comunicación de ningún tipo en los últimos meses.