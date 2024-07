La reflexión de Kiko Rivera tras saber que Isabel Pantoja quiere volver a verle

La salud de Isabel Pantoja se ha convertido en uno de los temas del momento, con permiso de la separación de Álvaro Muñoz Escassi y el embarazo de Alejandra Rubio. El último en pronunciarse sobre este tema ha sido Kiko Rivera, que ha reaccionado las últimas informaciones.

El reciente ingreso en un hospital de córdoba de la cantante ha puesto en alerta a todos su seres queridos, aunque la mala relación con sus hijos sigue igual pese a todo. Se sabe que sufre un problema grave de salud que le está obligando a cancelar sus conciertos y que todo apunta a que le obligará a pasar una operación muy importante, aunque por respeto a su intimidad no se ha desvelado qué enfermedad o problema padece.

Es de esperar que Isa Pantoja y Kiko Rivera sí que estén al tanto de todo, aunque finalmente no fueron avisados de su ingreso la semana pasada. Por lo tanto, se enteraron del mal momento de salud de su madre por los medios, como la mayoría de los españoles.

Después de todas estas informaciones, el dj ha querido lanzar un mensaje desde su cuenta de Instagram que no hay duda de que está dirigido a su madre, aunque no la menciona. «Todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Puede que en un principio las cosas les salgan como las haya planeado, pero tarde o temprano Dios se encargará de pasar factura, pues la justicia divina es algo de lo que nadie puede escapar», es la frase que ha compartido junto con un «amén».

Por sus palabras se puede entender que no le ha perdona que durante años no haya querido saber nada de él o de sus nietas, con las que no tiene contacto hace mucho tiempo. Estos gestos le han dolido mucho al marido de Irene Rosales, que en el pasado hizo varios llamamientos a su madre para que se interesase por él y retomase su relación, pero sus esfuerzos no sirvieron de nada.

Isabel Pantoja pidió avisar a Kiko Rivera y a Isa

Tal y como ha desvelado Antonio Rossi en Vamos a ver, de Telecinco, el ingreso en el hospital de Córdoba del pasado 5 de julio estaba previsto que pudiera terminar en una operación. Tras ser vista por los médicos, por el momento se descarto esa posibilidad, aunque es de suponer que en un futuro no muy lejano sí que tenga que someterse a ella.

«Lo que sí me llamó la atención es que ella, viendo la posibilidad de que la cosa fuera adelante, sí pidió a su hermano que avisara a sus hijos, cosa que no pasó puesto que no fue adelante como otras veces», ha contado el periodista.

Mientras llega el momento de pasar por el quirófano, la idea de Isabel sería continuar con su trabajo pese a las cancelaciones obligadas de sus últimos conciertos. «Nada de suspender la gira completa, pero su idea inicial tampoco era haber pospuesto Tenerife», por lo que tendría que seguir aguantando con sus problemas de salud mientras se sube a los escenarios para poder pagar sus deudas.