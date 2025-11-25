La impagable reacción del cantante Anuel AA a los insultos a Pedro Sánchez durante su concierto

Los insultos a Pedro Sánchez siguen sonando en conciertos, fiestas y eventos como La Velada del año de Ibai Llanos, donde el estadio de la Cartuja retumbó con protestas contra el Gobierno. Tras un verano en el que artistas como Henry Méndez ya pusieron el grito en el cielo por la gestión socialista y en las de Juan Magán, que se convirtieron en virales por los gritos de protesta hacia el presidente del Gobierno, la gira del cantante Anuel AA también ha tenido su ración de abucheos para Sánchez. Un vídeo, que ya es viral, muestra como cientos de personas cantan el ya conocido «Pedro Sánchez, hijo de p**a» durante el concierto del puertorriqueño en Murcia, celebrado el pasado viernes 21 de noviembre.

Hablar de Anuel es hacerlo de uno de los artistas más polémicos que se recuerdan, ya que sus letras, su comportamiento y cómo trata a los fans siempre le hacen estar en el punto de mira. En Barcelona llegó dos horas tarde a su show en el Palau Sant Jordi, algo que hizo que toda la actuación se retrasase y que la dirección del recinto ordenase a los técnicos que le cortaran el micrófono para que finalizase el concierto. El pabellón tiene un horario que cumplir por normativa municipal y debía finalizar para respetarla, pero el artista hizo que todo se retrasase mucho.

Pero el esperpento de Anuel AA no terminaba ahí. En Madrid, desde el Movistar Arena han tenido que informar durante dos días a los asistentes de que la hora de comienzo a la hora acordada «por retraso en la llegada del artista», algo que anunciaron en las pantallas gigantes.

En la capital también ocurrió lo mismo que en Barcelona, teniendo que acabar el show antes de que llegase a su fin, ya que el cantante ha llegado a retrasarse hasta una hora, acabando con la paciencia de sus fans. Lo mismo ha ocurrido también en Pamplona, por lo que parece que se trata de una estrategia para trabajar menos, lo que sería completamente surrealista.

El incidente de Anuel AA en Murcia

Siendo ‘real hasta la muerte’, como dice su habitual frase y que lleva como lema de vida, en la capital murciana cientos de personas corearon el ya conocido ‘Pedro Sánchez, hijo de p***’, un cántico que llegó a interrumpir una de sus canciones.

El cantante, que no entendía nada, paró y esperó a que terminase. Es más, llegó a pedir explicaciones, ya que el recinto era un clamor. «¿Pero quién es ese?», preguntaba al público presente, demostrando que no está muy al día de la actualidad del país en el que está de gira.