Imagine Dragons actuará en la fiesta Super Bowl Music Fest, previa a la final del partido

Imagine Dragons volverá a actuar en la Super Bowl. Más de cinco años después de protagonizar el show de la gran final de evento deportivo más importante de EE.UU, el grupo estadounidense se prepara para su nueva actuación. No obstante, en esta ocasión actuarán en la fiesta previa a la final.

Como parte de las festividades que rodean al evento deportivo anual más seguido de Estados Unidos, se llevará a cabo una gran fiesta bajo el nombre de Super Bowl Music Fest, que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de febrero en el Footprint Center, en Phoenix (Arizona).

De esta forma, el Super Bowl Music Fest dará comienzo el jueves 9 de febrero por la noche con la actuación del grupo Paramore con invitados especiales, mientras que el 10 de febrero actuarán Dave Matthews Band con DJ Pee .Wee (Anderson .Paak).

ANNOUNCING: @BudLight #SuperBowlMusicFest with @ImagineDragons and @KaneBrown, @DaveMatthewsBnd with @DJPee_Wee (Anderson .Paak), and @Paramore with Special Guest at @FootprintCntr in PHX, Feb 9–11, kicking off #SBLVII! 🌵🎶

Tix on sale Friday at 10AM MT: https://t.co/K2iQ0Gkdvl pic.twitter.com/YdhrsWEhll

— Super Bowl Music Fest (@SBMusicFest) November 29, 2022