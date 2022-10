Imagine Dragons estrena el videoclip de ‘I Don’t like myself’, por la salud mental

El pasado lunes 10 de octubre, miles de personas de diversas ciudades del mundo salieron a las calles para no dejar en el olvido una fecha tan señalada y significativa, el día mundial de la salud mental. De hecho, a esta iniciativa se han sumado numerosas celebridades, como los integrantes de Imagine Dragons, que han querido recordar que la salud mental de cada persona es la sólida base para la construcción de una vida plena y feliz.

Ser un ídolo de masas tiene sus pros y sus contras, y si no que se lo digan a Dan Reynolds, vocalista principal de la banda estadounidense. Por ello, y conscientes del gran altavoz del que disponen, los miembros de Imagine Dragons han publicado el videoclip oficial de I Don’t like myself, uno de los sencillos que forman parte de su nuevo disco, Mercury – Acts 1 & 2.

our music video for I Don’t Like Myself is out today in honor of #worldmentalhealthday

(thread) https://t.co/2tXg1s0FVB pic.twitter.com/GZpzoHZObY — Imagine Dragons (@Imaginedragons) October 10, 2022

«Nuestro vídeo musical para I Don’t Like Myself está disponible en honor a #worldmentalhealthday porque hoy es un buen día para preguntar a los que te rodean cómo están realmente. A veces un oído escuchando hace mucho bien», escribió la banda en sus redes sociales. Y es que, a través de los versos de dicho tema, los artistas lanzan un importante mensaje sobre luchar frente a la adversidad y en pro de la salud mental.

Un proyecto donde han apostado por un videoclip en blanco y negro protagonizado principalmente por el propio Dan Reynolds. Y es que, para hacer mayor énfasis en la letra de la canción, el artista se presenta con un medio plano frente a la cámara, cantando, y combina algunos de los momentos estrella de Imagine Dragons sobre el escenario.

Una apuesta de lo más acertada que está siendo alabada en redes sociales, y no es para menos. De hecho, cabe señalar que el videoclip de I Don’t like myself ya supera el millón de reproducciones en la plataforma de Youtube.