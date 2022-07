Imagine Dragons publica su nuevo disco, ‘Mercury – Act 2’

Imagine Dragons ha vuelto por todo lo alto. El grupo presentó este viernes su esperado nuevo álbum de estudio. Un disco titulado Mercury: Act 2. Se trata de la segunda parte de su anterior disco, Mercury: Act 1 publicado a finales del 2021.

Se trata de un álbum conmovedor, en el que gran parte de las canciones están dedicadas a la esposa del vocalista de Imagine Dragons, Dan Reynolds. Un disco con sonidos más enérgicos y tropicales, a través del cual los artistas han vuelto a conquistar a todos sus fans.

Tras el éxito de Sharks, el primer adelanto del disco, este viernes 1 de julio el vocalista de Imagine Dragons ha compartido una emotiva reflexión en el que se sincera sobre la composición y creación de su nuevo disco, uno de sus trabajos más profundos hasta la fecha.

You’re swimming with sharks… Mercury – Acts 1 & 2 out TONIGHT. https://t.co/3JugOYbKZv pic.twitter.com/ToL5yahRGd — Imagine Dragons (@Imaginedragons) June 30, 2022

«He pospuesto la explicación de este disco todo lo que he podido. ¿Qué se puede decir sobre el duelo? No hay palabra ni frase que explique lo que acompaña a la pérdida de un ser querido. Mercury Act 1 se centró principalmente en el impacto de perder a un ser querido. La sensación inmediata de vacío. Algo que era de gran valor para ti ahora se ha ido, y el dolor que deja a su paso es abrumador. ¿Intentas llenarlo con algo más? ¿Tratas de olvidarlo? No puedes olvidarlo. No puedes reemplazarlo», expresó el artista.

Y añade: «Este disco se centra principalmente en la vida después de la pérdida. ¿Ahora que? La vida debe continuar. Tienes obligaciones que cumplir. Gente a la que cuidar. Un trabajo. Una vida propia. Imagino que los que han fallecido no quieren otra cosa que que sigamos con más presencia de ánimo. Más gratitud. ¡Más vida!».

«Este disco no trata de la muerte, sino de la vida. Que cada día sea lo mejor para ti. Que este disco te traiga alegría. Espero que sí. Me ha traído alegría. Y me traes alegría. Gracias por escucharme durante todos estos años. Te envío todo mi amor» concluye el artista.