Imagine Dragons está de vuelta. El grupo estadounidense acaba de presentar el primer adelanto de su próximo disco, una canción titulada Sharks, que abre camino de Mercury: Act 2, su sexto álbum de estudio y continuación de la primera parte del disco, publicado el pasado mes de septiembre.

Mercury: Act 2, verá la luz el próximo 1 de julio, siendo uno de los discos más esperados del año. Y Sharks no ha podido ser mejor carta de presentación. Una canción con la esencia original del grupo intacta, fusionada con sonidos actuales, y como era de esperar, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.

Tras varios días anunciando la llegada de su nuevo single, Imagine Dragons presentó Sharks durante su concierto en Viena. Un concierto donde además, dieron algunos detalles de su próximo álbum, permitiendo a sus fans que les hicieran preguntas sobre el disco.

SHARKS. The official video. Out now. https://t.co/3JugOYbKZv pic.twitter.com/rs7fCCkVF9

— Imagine Dragons (@Imaginedragons) June 25, 2022