Ibai Llanos muy apenado al confesar su grave problema de visión

Ibai Llanos ha vuelto a sincerarse con sus seguidores sobre un tema íntimo que le preocupa. El famoso streamer ha querido volver a hablar sobre este tema en su último directo, con motivo de ayudar a jóvenes que le sigan y puedan tener el mismo problema que él.

«Cuando juego a un juego que es nuevo, yo voy a ser muy malo», confesó Ibai en su último directo, consciente de que a veces recibe críticas por no estar a la altura de las expectativas de sus seguidores cuando juega a un nuevo videojuego que acaba de salir.

La razón de esto, tal y como ya ha explicado en anteriores ocasiones, es que tiene una ceguera del 90% en el ojo izquierdo. Hace unas semanas explicó a sus seguidores que también había perdido vista en el ojo derecho y que las noticias «no eran muy buenas».

«No me han podido descartar que me quede ciego», explicó Ibai Llanos, recordando que no es un asunto sobre el que se deban hacer bromas, ni tampoco motivo de burla o insulto: «Es un problema bastante serio», volvió a recalcar el famoso streamer.

Ibai también explicó que a día de hoy continúan haciéndole pruebas debido a que «no saben ni siquiera qué problema es». Y ha añadido que: «Es algo real, no es por hacer la broma. Es algo que es triste, no me mola», por lo que pide que no se hagan bromas con un asunto tan serio.

«Es un problema de verdad a la hora de jugar a videojuegos y también me afecta a la hora de leer», explicó a través de su último directo. Sin embargo, ha querido recalcar que «no es una excusa» a la hora de jugar, pero sí que es algo que debe tener en cuenta a la hora de batirse en duelos de partidas frente a la pantalla.