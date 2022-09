Ibai Llanos da a conocer sus fuentes de ingresos y desvela su contrato con Twitch

Ibai Llanos se ha convertido en uno de los streamers más reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, siendo uno de los mejores pagados del mundo. El bilbaíno genera muchas especulaciones sobre los ingresos que se lleva tanto de Twitch como de sus contratos publicitarios, algo sobre lo que se ha sincerado en su último directo.

De esta forma, ha revelado con qué gana más dinero, después de que Twitch volviera a generar controversia al cambiar su política de remuneración e instar a los streamers a poner más anuncios. Aunque Ibai ha explicado que debido a su contrato la plataforma le obliga a tener anuncios automáticos, esos anuncios apenas le aportan ningún beneficio económico.

En su último directo, Ibai ha hecho un ranking de sus cinco mejores fuentes de ingresos. KOI, su equipo de eSports junto con Gerard Piqué, se encuentra en el primer puesto, pues su venta le supondría un ingreso de varios millones de euros.

En el segundo puesto del ranking se encontrarían lo que el llama «patrocinadores personales». Entre ellos, marcas como Cupra, Telepizza, Samsung, Infojobs o Fotocasa, quienes no solo pagan por formar parte de sus directos, sino que además crean eventos donde Ibai Llanos se lleva un beneficio económico por participar.

Tal y como él mismo ha explicado, el ingreso de estos patrocinadores estarían por encima de la monetización de Twitch. No obstante, Ibai recibe el 80% de los 3,99 euros que pagan sus seguidores españoles por suscribirse a su canal.

De esta manera, Ibai Llanos ha explicado que «los anuncios no sé donde están en la lista, me da totalmente igual», asegurando que no entran en su ranking de ingresos. «No los pongo por avaricia». Sin embargo, ha asegurado que los entiende porque «el contenido luego es gratuito».