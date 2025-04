Hugo Sierra, ex de Adara, demanda a la productora del nuevo programa de Carlota Corredera

Tentáculos, el nuevo programa de Carlota Corredera en Ten TV apenas lleva una semana en emisión y ya se está encontrando con la primera demanda por lo que en él se ha dicho. El espacio, que nació para cubrir el vacío dejado por Ni que fuéramos Shhh (aunque en otro horario) tras anunciar su final, ya ha puesto a la audiencia en contra por no emitirse en directo, además de por el horario elegido (de 20 h a 23 h), algo que el público no ha aceptado. A los datos de audiencia, que no alcanzan ni el 1 % (la media de Ten este mes es de 1,4 %), hay que sumarle más problemas, esta vez en forma de demandas. Hugo Sierra, ex concursante de programas como GH y Supervivientes, ha anunciado medidas legales contra el programa y un colaborador debido a lo que se han dicho sobre él.

El ex de Adara Molinero, con la que tiene un hijo en común, fue noticia en el programa de La osa producciones —productora heredera de La fábrica de la tele, que sigue siendo investigada por la Operación Deluxe por una presunta trama de relevación de secretos de numerosos famosos a los que tenía acceso un policía que colaboraba con la redacción de Sálvame—. Javier de Hoyos, colaborador, aseguró el pasado lunes 31 de marzo que había tenido varios encuentros con Valeri, la mujer transexual con la que Álvaro Escassi fue infiel a María José Suárez.

El uruguayo ha decidido parar cualquier información al respecto, ya que asegura que se trata de una afirmación completamente falsa, por lo que ha decidido comenzar acciones legales contra La Osa Producciones (que aterrizará en abril en TVE con La familia de tele), contra Hoyos, la propia Valeri y Marta López (colaboradora de Telecinco).

En un comunicado publicado por su agencia de representación, que no es otra que la que lidera la televisiva Yola Berrocal, el abogado de Hugo Sierra asegura que «la difusión de tales declaraciones constituye una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen de mi cliente, derechos protegidos por el artículo 18 de la Constitución Española».

Por ese motivo, solicitan «una indemnización en atención a la gravedad de los daños causados, cuyo importe sea ejemplarizante por el daño causado». En el mismo texto, asegura que toman estas medidas «por emitir exclusivas que son calumnias» y avisan de que también lo harán con «otros responsables de programas y de la productora La Osa Producciones Audiovisuales».

Además, el abogado del uruguayo pide «rectificación pública e inmediata» a través de los mismos canales donde se difundieron las informaciones, es decir, en sus canales de YouTube, Twitch, resto de perfiles en redes sociales en los que se ha publicado el momento y eso incluye también su emisión en Ten. De no producirse, avisa de que podrían tomarse más medidas legales para defender su honor.

Esta noticia llega cuando apenas quedan unos días para la llegada de La familia de la tele, el programa de La osa producciones (el nombre elegido por los creadores de La fábrica de la tele para evitar que en su llegada a la televisión pública se recuerden sus escándalos del pasado) a La 1. Belén Esteban y María Patiño ya se han dejado ver ante los espectadores de TVE para anunciar su llegada, pero antes incluso de comenzar ya les salpican los problemas.