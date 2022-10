‘El Hormiguero’ | El importante mensaje de Lali Espósito en directo: «No es no»

Lali Espósito volvió como colaboradora del programa El Hormiguero con su sección de consultoría sentimental, donde aprovechó para dar un discurso sobre el acoso que ha dejado a los espectadores muy sorprendidos.

La actriz y cantante, Lali Espósito, ha vuelto al hormiguero para continuar su sección de consultoría sentimental. Durante su segundo programa como colaboradora, Lali dio un discurso digno de ser escuchado y aplaudido. En su sección, los espectadores mandan notas al programa contando sus sentimientos, sus problemas personales o sus sufrimientos, mientras que Lali los escucha e intentan ayudar.

Casi siempre, todas las cartas trataban de infidelidades, amores no correspondidos, problemas con la pareja, situaciones familiares complicadas, sin embargo, en esta ocasión, se trataba de una carta que decía:

“Estoy enamorado de mi vecina Blanca, me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio. ¿Qué me recomiendas que haga para atraerla? No sé qué hacer, por favor, ayúdame. Le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda. Raúl”.

Mientras Pablo leía la carta, se podía apreciar las caras que Lali iba poniendo al escuchar la carta, a lo que añadió.

“Es buenísimo que hayas mandado este mensaje, porque nos regalas el claro ejemplo de ser un acosador. Él invita a salir a su vecina, la vecina le dice que no, hasta el punto de denunciarlo. Es decir, este tema llega a la justicia. Él sin embargo, se ríe de haber ganado el juicio, no me sorprende para nada que la justicia no apoye a las mujeres en este. Y de pronto el tipo insiste de nuevo para salir. Así que la verdad que para mí esto es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador”, explicaba Lali Espósito bastante ofendida por lo que acababa de leer.

Además, añadía: “Está buenísimo que las niñas que están al otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia, que es el gesto de insistirle a nadie. Querido Raúl tengo que decirte que No, es no”.

El público del hormiguero no dudaba en aplaudirla, y el mensaje fue difundido al momento por las redes sociales donde todo el mundo habla de su valentía y lo importante que es que una persona como Lali de un discurso así en prime time.