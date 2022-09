‘El Hormiguero’: María Becerra explica la historia que esconde uno de sus tatuajes

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. Tras la visita de Jamie Lee Curtis, este miércoles visitó el programa una de las artistas argentinas del momento, María Becerra, para presentar su nuevo single, Automático y su gira Animal Tour, que este jueves llega a nuestro país.

Se trata de la primera gira de María Becerra por España. La artista se embarca en un tour de nueve ciudades, que comienza este jueves en Barcelona, y que tendrá paradas en Madrid, Granada, Málaga, Sevilla, Murcia, Valencia, Bilbao y A Coruña.

Tras su entrada en el plató del programa, María Becerra confesó a Pablo Motos que «aunque no lo parezca, soy muy tímida. Necesité un coach para conseguir hablar en público y hacer entrevistas porque me ponía a tartamudear».

Pablo Motos quiso saber que hacía para que calmar los nervios y la artista argentina reconoció que en esta ocasión se había tomado una copa de vino, aunque señaló que a su madre no le gusta que comparta esos detalles. «No tomo todo el tiempo ni nada por el estilo. Ahora me tomé una copita de vino porque me ayuda con los nervios», expresó.

Durante la entrevista, Pablo Motos destacó que a María Becerra le gustaría participar en una serie de acción. Algo que ella misma confirmó antes de hablar sobre el sentimiento que siente hacia Juego de Tronos, siendo tan fan que incluso lleva tatuado una frase de amor de la serie.

Lo que nadie se esperaba era la historia que se escondía detrás de otro de sus 13 tatuajes. María Becerra confesó que uno de ellos se lo hizo en común con el que antes era su pareja, a lo que el presentador de El Hormiguero respondió que “la cagaron los dos”.

La artista explicó que se considera un poco masoquista debido a que sufre mucho en el momento de hacerse un tatuaje: “Me dio fiebre y todo”, aseguraba al hablar del primer tatuaje que se hizo.