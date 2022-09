‘El Hormiguero’: Lali Espósito sorprende a Pablo Motos con esta pregunta

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3. Tras la visita de Karra Elejalde, el programa recibió la visita de Lali Espósito. La actriz y cantante argentina, acudió al plató para charlar con Pablo Motos en calidad de invitada, pero también para presentarse como la nueva colaboradora del programa.

Lali Espósito se siente en España como en casa. Motivo por el cual, ha decidido establecer unos lazos más fuertes en nuestro país, y tras pasar gran parte del 2022 aquí, ahora la artista argentina pasará aún más tiempo en España al incorporarse al equipo de El Hormiguero como colaboradora.

Durante la entrevista, la artista también charló con Pablo Motos sobre su nueva gira por España. Una gira en la que presentará las canciones de su nuevo álbum, Disciplina, entre ellas su nuevo single, titulado 2 son 3. Una canción con un trasfondo del que quisieron hablar durante la entrevista.

En un primer vistazo, el nuevo single de Lali Espósito puede parecer que habla sobre un trío. Sin embargo, Pablo Motos quiso profundizar más sobre esta canción: «Cada día es más difícil decir lo que te gusta a ti porque nos están metiendo en un carril sobre lo que tenemos que pensar, sentir y decir», señaló el presentador.

Por su parte, Lali señaló que el ser humano es cíclico. «Creo que en cualquier época del universo se reprimió igual, pero ahora está globalizado lo que cada uno piensa, está condimentado además por la información que recibimos todos los días a través de nuestro teléfono».

«Como en el sexo», señaló Motos. «·Decir lo que a uno le gusta… La gente se ha puesto tensa solo de pronunciar esa frase, y eso que no he dicho nada». En ese momento, la artista no desaprovechó la ocasión y preguntó al presentador: «¿Qué te gusta, Pablo?».

«Estamos teniendo esta conversación en el programa más visto de España. Cuidado. En otras épocas no sé si eso hubiera podido hacerse», señaló Pablo Motos entre risas antes de continuar con el programa.