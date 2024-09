‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Akif confiesa a Ömer que él mató a su padre

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 2 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de esta serie, en el que los espectadores han podido ver cómo Akif no puede evitar sentirse profundamente hundido. Y todo tras haber descubierto que, como mucho, le quedan cuatro meses de vida. Así pues, no puede evitar pensar en todo lo que podría llegar a hacer si no estuviese enfermo. Los médicos se ponen en contacto con Nebahat y hacen saber que, en realidad, Akif está muy sano y que hubo una equivocación en los resultados. Como era de esperar, Nebahat opta por guardar silencio.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo, por fortuna, Cansu está fuera de peligro tras el accidente del que ha sido víctima por culpa de Orhan. Tan solo ha sufrido una pequeña fractura en el brazo. Por si fuera poco, Gokhan no tarda en aprovechar la ocasión para obligar a Ayla a echar a Elif de casa, y todo con el objetivo de que sus dos hijos vivan con él. Además, lejos de que todo quede ahí, Elif no tarda en suplicar a Ayla que no la deje pero, a pesar de los esfuerzos, no consigue su cometido y es algo que le entristece profundamente. Ayla, por su parte, no ha tardado en pedir ayuda a Aybike para que advierta a Berk que su padre es tremendamente peligroso y que le está utilizando para su propio beneficio. Es más, le confiesa que la tiene amenazada.

¿Qué sucederá en el capítulo de Hermanos que veremos hoy, martes 3 de septiembre, en Antena 3?

De esta manera tan concreta, en el episodio de esta noche, los espectadores de la serie turca verán cómo Akif no parará de organizar todo tipo de planes para aprovechar el supuesto tiempo que le queda de vida. Así pues, llevará a Nebahat a divertirse juntos, puesto que está convencido de que se va a morir pronto por lo que quiere disfrutar al máximo y como nunca. Sarp intenta que Ogulcan y Ömer tengan una pelea en el colegio, por lo que hace todo lo que está en su mano para romper esa buena relación que tienen.

Nebahat, dadas las circunstancias, no podrá evitar temer que, en cuanto Akif descubra que no está enfermo, vaya detrás de Süreyya. ¡Es algo que quiere detener a toda costa! A pesar de todo, Akif continuará disfrutando al máximo de su vida, ya que cree que morirá en unos meses. Así pues, se marchará a casa de Ömer y le empezará a contar que el día que su padre murió ambos tuvieron una fortísima discusión. Tuvieron un forcejeo y no recuerda lo que ocurrió, pero Akif acabará afirmando a Ömer que fue él quien mató a su padre. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.